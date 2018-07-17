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Пермские поисковики объявили срочный сбор на поиски пропавшего ребёнка
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Пермские поисковики объявили срочный сбор на поиски пропавшего ребёнка 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Напомним, 11-летний Максим Першин ушёл выбрасывать мусор 14 июля и пропал. 17 июля родители написали заявление в полицию.
По некоторым данным, ребёнок мог сбежать из дома: его видели в Кировском районе.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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