Пермские поисковики объявили срочный сбор на поиски пропавшего ребёнка

Напомним, 11-летний Максим Першин ушёл выбрасывать мусор 14 июля и пропал. 17 июля родители написали заявление в полицию.

По некоторым данным, ребёнок мог сбежать из дома: его видели в Кировском районе.