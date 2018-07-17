Жена Дмитрия Тарасова показала стройную талию спустя 6 дней после родов

Смотря на фото Анастасии Костенко , сложно поверить, что неделю назад она родила дочку. 24-летняя модель быстро вернулась в форму и похвасталась стройной талией в своем Инстаграм. В кадре супруга Дмитрия Тарасова позирует вместе с новорожденным ребенком.

6 дней после родов. Если Вам говорят, что невозможно обнять Вселенную — не верьте. Ее можно не только обнять, но и целовать каждый день, — подписала снимок Анастасия.

Анастасия Костенко

Интернет-пользователи осыпали молодую маму комплиментами в комментариях к снимку: «Как будто и не была беременная! Мне бы так», «Боже как такой плоский живот за неделю после родов», «Прекрасная форма, вот образец для будущих мам».

Напомним, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились 9 января этого года, а позже обвенчались. На столь важное событие влюбленные пригласили родных и близких друзей, среди которых было немало звезд. Новорожденная дочь стала для Анастасии первым ребенком, у Дмитрия также есть дочь Ангелина-Анна, которую родила его экс-супруга Оксана Пономаренко

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов