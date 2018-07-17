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Жена Дмитрия Тарасова показала стройную талию спустя 6 дней после родов
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Жена Дмитрия Тарасова показала стройную талию спустя 6 дней после родов 

Журнал ОК! 19 минут назад
Смотря на фото Анастасии Костенко, сложно поверить, что неделю назад она родила дочку. 24-летняя модель быстро вернулась в форму и похвасталась стройной талией в своем Инстаграм. В кадре супруга Дмитрия Тарасова позирует вместе с новорожденным ребенком.
6 дней после родов. Если Вам говорят, что невозможно обнять Вселенную — не верьте. Ее можно не только обнять, но и целовать каждый день, — подписала снимок Анастасия.
Анастасия Костенко
Интернет-пользователи осыпали молодую маму комплиментами в комментариях к снимку: «Как будто и не была беременная! Мне бы так», «Боже как такой плоский живот за неделю после родов», «Прекрасная форма, вот образец для будущих мам».
Напомним, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились 9 января этого года, а позже обвенчались. На столь важное событие влюбленные пригласили родных и близких друзей, среди которых было немало звезд. Новорожденная дочь стала для Анастасии первым ребенком, у Дмитрия также есть дочь Ангелина-Анна, которую родила его экс-супруга Оксана Пономаренко.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов
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