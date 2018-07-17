Волгоградка, превратившая свою дочь в секс — рабыню, хотела смягчить приговор суда

Мать 12 — летней девочки, решившая заранее готовить ее ко взрослой жизни и почти на четыре месяца превратившая ребенка в секс — рабыню, попросила смягчить свой приговор.

Областной суд оставил приговор без изменений

— Решением Тракторозаводского районного суда отец девочки должен отправиться в колонию строгого режима на 17 лет с последующим ограничением свободы на два года. Мать ребенка осудили на 15 лет колонии с ограничением свободы на полтора года, — рассказали в пресс — службе Волгоградского областного суда. — С приговором суда не согласились ни родители, ни прокурор — гособвинитель просил добавить срок, а мать девочки — сделать приговор мягче. Областной суд оставил решение без изменений.

Шокирующая история стала известна в марте прошлого года — 34 — летние родители решили приучить свою 12 — летнюю дочь ко взрослой жизни и надругались над ней. Почти на четыре месяца девочка стала участницей семейных оргий и секс — рабыней для пары с развращенной фантазией.

Прекратить домашнее насилие удалось лишь благодаря внимательному гинекологу, которая передала информацию о «повзрослевшей» девочке сотрудникам правоохранительных органов

— На допросе мать девочки рассказала, что ее саму изнасиловали в 13 лет, — сообщили V1.ru в правоохранительных органах. — Поэтому они с супругом сочли, что будет лучше, если дочка лишится девственности с родным отцом и узнает все об интимной жизни именно от родителей.

Приучить девочку ко взрослой жизни молодые волгоградцы решили сразу после Нового года. Мать ребенка укладывала девочку спать вместе с собой, а потом заставила ублажать себя во всех формах. Женщина призналась, что насиловала свою дочь секс — игрушками, а иногда оставляла мужа наедине с ребенком.

В середине апреля горе — семью лишили родительских прав. Девочку, ставшую сексуальной жертвой своих собственных родителей, отправили в социально — реабилитационный центр.

В феврале шестиклассница, которая училась лишь на пятерки и четверки, неожиданно перестала ходить на уроки.

— Родители говорили учителям, что дочка болеет, — сообщили V1.ru. — На том, чтобы ребенок не ходил в школу, настоял отец. Он хотел, чтобы дочь проводила с ним как можно больше времени.