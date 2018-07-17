Фигурист Максим Траньков поделился трогательным фото с дочерью

Звездный папа трепетно относится к своей малышке.

Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар Максим Траньков воспитывают свою единственную дочь Анжелику. Девочке уже один год и пять месяцев. Звездный папа старается запечатлеть каждый момент, проведенный рядом с ребенком. На этот раз он поделился в соцсетях фото, как они с Анжеликой едят черничный пирог.

Черничное настроение. 💜

Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov)

17 Июл 2018 в 8:03 PDT «Какая хорошенькая! Куколка!💜», «Папина дочечка))))», «Копия папы», «Какие трогательные моменты», «Сладенькая», — порадовались за молодого папу подписчики в Instagram.

Кстати, недавно звездные родители заявили, что планируют отдать ребенка в муниципальный детсад, а вариант с частным они даже не рассматривают.

Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov)

15 Июл 2018 в 3:31 PDT Наша дочь будет ходить в обычный детский сад и в обычную школу. Постараюсь максимально оградить ребенка от избалованных детей, влияния золотой молодежи. Можно придерживаться золотой середины и быть скромнее. Хотя сам сейчас балую ребенка подарками. Но когда она начнет больше понимать, мы начнем воспитывать по-другому…,

— отметил Максим Траньков изданию «Телепрограмма».

Кстати, как писал «Летидор», также поступает и Ксения Собчак , предпочитая дорогие частные учебные заведения государственным.

В целом же фигуристы признаются, что с рождением дочери их жизнь изменилась. Татьяна взяла на себя заботы об Анжелике и доме, а Максим начал больше работать и меньше видется с родными. «Теперь я готов 24 часа в сутки работать, чтобы сделать детство Анжелики счастливым. Стараюсь максимально обеспечить и дочку, и супругу», — рассказал Траньков.

Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov)

9 Июл 2018 в 2:07 PDT Напомним, 16 февраля 2017 года у двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова родилась дочь. Пара вместе с 2012 года. В феврале 2015 года состоялась помолвка, а в августе 2015 года Татьяна и Максим стали мужем и женой. О грядущем пополнении фигуристы объявили в сентябре прошлого года.

На чаепитии с Безумным Шляпником, но у @sergey_bermeniev ☕️🍼

Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov)

1 Июн 2018 в 9:15 PDT Фото: Instagram @xamtrankov_