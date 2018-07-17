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Фигурист Максим Траньков поделился трогательным фото с дочерью
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Фигурист Максим Траньков поделился трогательным фото с дочерью 

Letidor.ru 52 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Звездный папа трепетно относится к своей малышке.
Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков воспитывают свою единственную дочь Анжелику. Девочке уже один год и пять месяцев. Звездный папа старается запечатлеть каждый момент, проведенный рядом с ребенком. На этот раз он поделился в соцсетях фото, как они с Анжеликой едят черничный пирог.
Черничное настроение. 💜
Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov)
17 Июл 2018 в 8:03 PDT  «Какая хорошенькая! Куколка!💜», «Папина дочечка))))», «Копия папы», «Какие трогательные моменты», «Сладенькая», — порадовались за молодого папу подписчики в Instagram.
Кстати, недавно звездные родители заявили, что планируют отдать ребенка в муниципальный детсад, а вариант с частным они даже не рассматривают.
Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov)
15 Июл 2018 в 3:31 PDT  Наша дочь будет ходить в обычный детский сад и в обычную школу. Постараюсь максимально оградить ребенка от избалованных детей, влияния золотой молодежи. Можно придерживаться золотой середины и быть скромнее. Хотя сам сейчас балую ребенка подарками. Но когда она начнет больше понимать, мы начнем воспитывать по-другому…,
— отметил Максим Траньков изданию «Телепрограмма».
Кстати, как писал «Летидор», также поступает и Ксения Собчак, предпочитая дорогие частные учебные заведения государственным.
В целом же фигуристы признаются, что с рождением дочери их жизнь изменилась. Татьяна взяла на себя заботы об Анжелике и доме, а Максим начал больше работать и меньше видется с родными. «Теперь я готов 24 часа в сутки работать, чтобы сделать детство Анжелики счастливым. Стараюсь максимально обеспечить и дочку, и супругу», — рассказал Траньков.
Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov)
9 Июл 2018 в 2:07 PDT  Напомним, 16 февраля 2017 года у двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова родилась дочь. Пара вместе с 2012 года. В феврале 2015 года состоялась помолвка, а в августе 2015 года Татьяна и Максим стали мужем и женой. О грядущем пополнении фигуристы объявили в сентябре прошлого года.
На чаепитии с Безумным Шляпником, но у @sergey_bermeniev ☕️🍼
Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov)
1 Июн 2018 в 9:15 PDT  Фото: Instagram @xamtrankov_
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