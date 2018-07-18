Любовь Толкалина показала подросшую красавицу-дочь

Поклонники актрисы уверяют, что 17-летняя Мария — копия мамы.

Любовь Толкалина порадовала подписчиков в Instagram довольно редким фотоснимком. На снимке актриса трогательно прижимается к лицу своей дочери Марии.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

15 Июл 2018 в 10:56 PDT «Какая славная доченька! Изумительная красавица! Пусть радует Вас своими успехами!», «Отношения мамы и дочечки самые ценные и хрупкие. Вы прекрасны! Счастья вам, каждой — своего, настоящего)))», «Как дочка на вас похожа! 😊 Красотки!», «Вы и Ваша дочь божественно красивы!», «Любовь спасибо вам за такую красивую дочь. Маша самая изящная и утонченная и изысканная девушка из женской плеяды Михалковых и Кончаловских», — прокомментировали поклонники Любви Толкалиной в Instagram.

Звездная мама гордится своей дочкой. Она очень трогательно поздравила своего ребенка с днем рождения. 5 июня Маше исполнилось 17 лет.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

5 Июн 2018 в 2:58 PDT Ровно через три часа 17 лет назад у меня родится вот эта своенравная, непослушная, совсем на меня не похожая, очень талантливая девочка. Пусть ангелы несут тебя дорогой небесных огней. Храни Бог. моя любимая, моя единственная Маруся, Марго, мой Марик, Марусик, Макусечка … спасибо, что выбрала меня мамой. Со мной, ой как непросто… 17 лет, как я стала мамой… ☀️Солнце! Выходи!☀️

— такое трогательное поздравление написала актриса для дочери.

А теперь стоит открыть секрет нашего с Марией пребывания на берегах Благословенной Тавриды…Мария неделю рисовала знаменитые Волошинские места… делала наброски, акварели… участвовала в пленере « Легенда Крыма» и вот сегодня в Феодосийском музее А. Грина все это закончилось выставкой🙏

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

9 Июл 2018 в 4:59 PDT Напомним, что в течение 20 лет Егор Кончаловский состоял в отношениях с актрисой Любовью Толкалиной. У звездных родителей в 2001 году родилась дочь Мария. Сейчас у Егора Кончаловского другая семья. И уже в 2017 году его новая возлюбленная, Мария подарила режиссеру сына Тимура.

Фото: Instagram @tolkalinaliuba