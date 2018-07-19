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Звезда сериала «Воронины» показала подросшую дочь
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Звезда сериала «Воронины» показала подросшую дочь 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Актриса призналась, что тяжело расстается с ребенком на время съемок.
Звездная мама Екатерина Волкова, получившая широкую известность благодаря яркой роли Веры в сериале «Воронины», поделилась в Instagram фото с дочерью Лизой. Актриса пожаловалась, что ей придется не видеться с ребенком три дня. Всему виной съемки в сериале.
Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)
18 Июл 2018 в 11:40 PDT  С каждым днем все сложнее и сложнее уезжать, так как практически с мая мы не расставались больше, чем на 2 дня. Впереди 3-дневная съемочная смена в другом городе,
— поделилась Екатерина Волкова.
Подписчики обрадовались, узнав, что снимается новый сезон «Ворониных». И они решили поддержать любимую актрису, чтобы Екатерина Волкова сильно не расстраивалась из-за разлуки с дочкой. «Удачи вам на съемках! Прекрасное фото!», «С детками так трудно расставаться даже на короткий срок🤗», «Воронины-самый лучший сериал, а Вы-изюминка в этом сериале)», «Вы с дочерью очень красивые 😍», «Вы такая красивая Екатерина, вы моя самая любимая актриса 😚💙💕🖤», «Счастья вашей семье 😘», — написали подписчики в Instagram.
Напомним, с 2010 года актриса Екатерина Волкова замужем за танцором и телеведущим Андреем Карповым. В 2011 году у супругов родилась дочь Елизавета.
Мои ❤️
Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)
17 Июл 2018 в 3:06 PDT  А недавно звезда сериала «Воронины» призналась, что с радостью снова станет мамой. Но в ближайшем будущем пополнение в семье они с мужем не планируют.
Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)
12 Июн 2018 в 3:22 PDT  Фото: Instagram @volkovihome
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