Звезда сериала «Воронины» показала подросшую дочь

Актриса призналась, что тяжело расстается с ребенком на время съемок.

Звездная мама Екатерина Волкова , получившая широкую известность благодаря яркой роли Веры в сериале «Воронины», поделилась в Instagram фото с дочерью Лизой. Актриса пожаловалась, что ей придется не видеться с ребенком три дня. Всему виной съемки в сериале.

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)

18 Июл 2018 в 11:40 PDT С каждым днем все сложнее и сложнее уезжать, так как практически с мая мы не расставались больше, чем на 2 дня. Впереди 3-дневная съемочная смена в другом городе,

— поделилась Екатерина Волкова.

Подписчики обрадовались, узнав, что снимается новый сезон «Ворониных». И они решили поддержать любимую актрису, чтобы Екатерина Волкова сильно не расстраивалась из-за разлуки с дочкой. «Удачи вам на съемках! Прекрасное фото!», «С детками так трудно расставаться даже на короткий срок🤗», «Воронины-самый лучший сериал, а Вы-изюминка в этом сериале)», «Вы с дочерью очень красивые 😍», «Вы такая красивая Екатерина, вы моя самая любимая актриса 😚💙💕🖤», «Счастья вашей семье 😘», — написали подписчики в Instagram.

Напомним, с 2010 года актриса Екатерина Волкова замужем за танцором и телеведущим Андреем Карповым . В 2011 году у супругов родилась дочь Елизавета.

Мои ❤️

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)

17 Июл 2018 в 3:06 PDT А недавно звезда сериала «Воронины» призналась, что с радостью снова станет мамой. Но в ближайшем будущем пополнение в семье они с мужем не планируют.

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)

12 Июн 2018 в 3:22 PDT Фото: Instagram @volkovihome