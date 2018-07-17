Суперзвезда: как мечты родителей могут испортить будущее ребенка

Камера, мотор, съемка! В следующем эпизоде — ваш ребенок гениально играет на съемочной площадке (как вариант: театральной сцене; еще вариант: выступает в вокальном телешоу). А дальше вы видите, как все продюсеры мира стоят на коленях перед вами и умоляют заключить баснословный контракт на съемки в кино (участие в спектакле, мировой сольный тур), а вы выбираете исключительно размер нулей в контракте. Еще один прекрасный эпизод: вы сидите где-нибудь в Беверли-Хиллз (Лазурный Берег или Рублевка) у бассейна, а кофе вам наливает Леонардо ди Каприо — как минимум.

Вы — мать звезды, которая почивает на лаврах. Такой сюжет ежедневно прокручивают в своих головах тысячи мам, принявших легкое в своей простоте, но такое каторжно-тяжелое в исполнении решение — сделать своего ребенка звездой!

Заканчивался пятый час кастинга. Режиссер был близок к голодному обмороку, технический персонал на площадке в усталом унынии передвигал камеры и свет, у продюсеров проекта волосы на голове встали дыбом. Пересмотрев с полсотни детей, режиссер так и не смог найти ребенка, которого можно было бы взять на роль в кино. С такого кошмара начался мой путь в детских игровых проектах. Старт был неудачным лишь по одной причине — я была уверена, что все актерские агентства, которые работают с детьми, говорят хотя бы полуправду, заявляя, что их маленькие актеры «талантливы, профессиональны и с большим опытом работы в кино». На самом деле все обстояло куда хуже. Агентства собирали деньги с родителей за размещение детей в своей базе. На занятиях детей дрессировали, как обезьянок, не пытаясь разобраться, есть ли талант у ребенка или нет. В итоге дети «не чувствовали» камеру, заикались и с тоской смотрели на своих мам, которые, кстати, в основном и сопровождают на кастингах своих чад. Мамы маленьких актеров были, наоборот, очень энергичны. Они умело строили глазки режиссеру, выискивали на площадке «главного человека» и пытались убедить его и режиссера в том, что «лишь сегодня малыш не в форме, а так он знаете какой!».

В анамнезе подавляющего большинства мам явно была несбывшаяся мечта сняться в кино в роли Алисы Селезневой , ну или на худой конец Мальвины, несостоявшаяся любовь к Электронику и Сыроежкину и, конечно, перекладывание своей мечты на хрупкие плечи своего отпрыска. Ссылаясь на свой опыт, могу сказать, что распознать у ребенка талант — трудоемкий процесс. Точно так же ювелиры разыскивают бриллианты эксклюзивного ожерелья. А спрогнозировать их будущее в актерском ремесле еще сложнее. Все может сложиться, если они попадут к правильным продюсерам и режиссерам, у их родителей окажется ангельское терпение, и если сами дети не заболеют самой неприятной актерской болезнью — звездной.

Небольшая экскурсия в прошлое. Кто из актеров-детей, снимавшихся в блистательных советских детских фильмах, сегодня востребован и занимается любимой профессией? На ум приходит только Яна Поплавская из «Красной Шапочки» и Федор Стуков из « Тома Сойера ». Где-то на далеком горизонте иногда мелькает хореограф Егор Дружинин — Васечкин, и на нем список, пожалуй, печально заканчивается. Далее без фамилий, чтобы не причинять боль и без того травмированным звездам былой эпохи. Одна известная в нашем детстве девочка-актриса занимается наращиванием ногтей. Другая злоупотребляет алкоголем и делает вид, что ведет богемный образ жизни где-то в маленькой европейской стране. Третья превратилась в крикливую тетку и сейчас водит своего ребенка на кастинги, подсовывая режиссеру свою фотографию из журнала «Советский экран». С актерами-мальчиками совсем плохо. Кто-то канул в лихих девяностых, кто-то ходит по скандальным телешоу, кто-то честно обивает пороги съемочных площадок, снимаясь в эпизодических ролях.

Все они были нашими кумирами, все они пережили невероятный взлет в возрасте от пяти до 15 лет, и все они оказались ненужными в тот момент, когда их актерский звездный путь, казалось, был безупречен. История с детьми-актерами в американском кино практически не отличается о нашей. Самый известный американский мальчик, которого знают в России, — тот, которого несколько раз оставляли дома одного, — Маколей Калкин , после своей детской карьеры снялся в небольших эпизодах в кино, основал пародийную группу, которая распалась, и теперь проедает заработанные в детстве гонорары. Линдси Лохан , которую наш зритель знает по фильму «Ловушка для родителей», играет роли второго плана, а также периодически проходит лечебный курс от алкогольной и наркотической зависимости. Этот список можно продолжать бесконечно.

Так неужели нет выхода из этого замкнутого круга? Неужели звездность ребенка неизбежно сделает его несчастным по достижении зрелости? Неужели все труды мам, а главное, ребенка, мечтающего о взрослой актерской карьере, напрасны?

Конечно, нет. Для этого необходимо религиозно соблюдать несколько важных правил тем родителем, которые приняли для себя непростое решение — сделать жизнь своего чада публичной и звездной:

— несмотря ни на какие суперпредложения, ваш ребенок должен учиться в школе и получить дальнейшее образование;

— вы не должны заставлять его сниматься там, где он не хочет;

— относитесь к агентам с большой осторожностью, для них ваш ребенок — заработок.

А главное, сами родители не должны заболеть звездной болезнью. Даже если вы понимаете, что в вашей семье растет гений кино или будущая Анна Нетребко , и вы точно знаете, каким должно быть будущее вашего малыша, который в данный момент сидит в песочнице и лепит куличи, а вы его тянете на очередной кастинг и не верите приведенным здесь фактам, — не губите жизнь и карьеру ваших детей.

Не ждите баснословных гонораров. Прежде чем вы начнете диктовать свои условия продюсерам, начинающий актер должен сняться в нескольких успешных проектах. Славы после первых съемок тоже не будет. Проще доказать теорему Ферма, чем подтвердить свою звездность. И второго детства у вашего ребенка тоже не будет. Поэтому, если вы все-таки понимаете, что куличи в песочнице лепит не будущий актер, а например, строитель, оставьте его в песочнице. Вдруг это будущий великий архитектор, который и построит вам когда-нибудь дом вашей мечты.

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