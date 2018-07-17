Ещё
Малышей из Молжаниновского познакомили с насекомыми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малышей из Молжаниновского познакомили с насекомыми 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В дошкольном отделении школы «Перспектива» малыши изучали насекомых. Об этом сообщила методист школы Ольга Багаутдинова.
— Удивительные создания — насекомые. И, кстати, одни из самых первых на Земле. Сегодня ребята узнали очень и очень много интересных фактов о них, — делится Багаутдинова. — Например, одна пчелиная семья заготавливает за лето до 150 кг меда; у муравья — самый большой мозг относительно туловища среди насекомых. А еще муравьи никогда не спят. Стрекозы — самые быстролетающие насекомые. А чешуйки на крыльях бабочек отражают свет — так создается цвет их крыльев.
Сначала малыши изучали насекомых на прогулке, затем в классе, где приняли участие в тематических мастер-классах. (еп)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
На Ленинградском шоссе провели кулинарный мастер-класс Современное медицинское оборудование установят в одной из детских поликлиник САО На Ленинградском шоссе поговорят о полезной и вкусной пище
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини16
«Я знаю о твоей жизни. Мне в окна видно»
Анна Нетребко шестой год носит белое летнее платье1
Квитко надела полностью прозрачные брюки34
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам4
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
00:09
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение