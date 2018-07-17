Малышей из Молжаниновского познакомили с насекомыми

В дошкольном отделении школы «Перспектива» малыши изучали насекомых. Об этом сообщила методист школы Ольга Багаутдинова.

— Удивительные создания — насекомые. И, кстати, одни из самых первых на Земле. Сегодня ребята узнали очень и очень много интересных фактов о них, — делится Багаутдинова. — Например, одна пчелиная семья заготавливает за лето до 150 кг меда; у муравья — самый большой мозг относительно туловища среди насекомых. А еще муравьи никогда не спят. Стрекозы — самые быстролетающие насекомые. А чешуйки на крыльях бабочек отражают свет — так создается цвет их крыльев.

Сначала малыши изучали насекомых на прогулке, затем в классе, где приняли участие в тематических мастер-классах. (еп)