7 важных вопросов о кризисе трех лет

Если ребенок не слушается, всегда ли это проявление кризиса трех лет?

Нужно отличать негативизм от непослушания. Если вы предлагаете сделать ребенку то, что ему не нравится по объективным причинам (например, надевать неудобную зимнюю одежду), он может не послушаться вас в любом возрасте. Но если малыш отказывается от привычных действий или настаивает на своем из упрямства — скорее всего, это кризис.

Можно ли сделать так, чтобы ребенок избежал кризиса?

Возрастные кризисы — важнейшая часть взросления ребенка. Ребенок, который не прошел кризис трех лет, неминуемо вернется на этот этап позже в жизни. Вы можете поработать над тем, чтобы сгладить проявления кризиса. В первую очередь нужно установить четкие границы поведения, общие для всех членов семьи. Также важно изменить отношения с ребенком и предоставить ему больше самостоятельности, но и больше ответственности.

Ребенок уже совсем взрослый, он все понимает. Может ли быть такое, что он истерит назло мне?

В этом возрасте мозг ребенка не дозрел до умения манипулировать. Он действует в соответствии с биологической программой и закатывает истерики потому, что не может справиться со своими желаниями. Интеллектуальное развитие у трехлетнего малыша отстает от эмоционально-волевого. Ребенок только учится различать «хочется» и «надо», и процесс обучения занимает не один день. Истерики обычно учащаются, если ребенок испытывает физический дискомфорт — голоден, хочет спать, долго сидел в одной позе. Постарайтесь избегать таких ситуаций.

Ребенок стал проявлять агрессию, стоит ли шлепать его за это?

Большинство психологов сходится в том, что бороться с насилием при помощи насилия бесполезно. Для ребенка это парадоксальное послание: делать другим больно — плохо, при этом я, твой родитель, сделаю тебе больно. Даже если ребенок прекратит агрессивное поведение в семье, он будет продолжать драться, когда родители не видят.

Ребенок настаивает на том, чтобы делать все самостоятельно. Это занимает много времени, а от помощи он отказывается. Как быть?

Постарайтесь все-таки предоставить ребенку самостоятельность. При этом придется смириться с тем, что одевание вместо пяти минут займет полчаса и закончится бурными рыданиями. Ищите способы помочь малышу так, чтобы он этого не заметил. Например, нарисуйте яркий плакат с предметами одежды и порядком их надевания и отмечайте успехи галочками или наклейками. После нескольких тренировок у ребенка непременно начнет получаться, и тогда вы оцените положительный эффект самостоятельности.

Как реагировать на слова ребенка «я тебя не люблю!»?

В три года малыш еще не способен на сложные чувства. В данную минуту вы не выполнили его каприз, и он чувствует злость и разочарование, которые полностью заслоняют любовь. Возможно, через мгновение ему самому станет страшно от своих слов и это спровоцирует новую истерику. Помогите ребенку правильно понять чувства — и собственные, и ваши. Скажите ему: «Ты злишься и поэтому говоришь, что не любишь меня. Мне очень больно слышать эти слова, мне от них хочется плакать. Но я все равно тебя люблю».

Стоит ли отдавать ребенка в садик во время кризиса трех лет?

С одной стороны, в детском саду есть четкие границы и нормы поведения, необходимые «кризисному» малышу. С другой стороны, некоторые психологи считают, что лучше отложить первое знакомство с детским садом, пока не пройдет кризис: дополнительный стресс малышу не нужен.