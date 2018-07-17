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Специалисты помогают детям выбрать вид спорта
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Специалисты помогают детям выбрать вид спорта 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Узнать, какой вид спорта подходит ребенку, помогает акция «Стань чемпионом», которая проходит в парке «Сокольники».
Мальчик лет семи отчаянно пытается дотянуться ладошками до пола, не сгибая коленей, но выходит неубедительно. А вот его ровесница Полина Маскина выполняет это упражнение без труда — девочка занимается в балетной школе. В «Сокольники» ее привела мама Ольга. Результаты тестирования подсказывают, что для балета Полина слишком рослая — ей лучше идти в художественную гимнастику.
Выявление предрасположенности к тому или иному виду спорта — главная задача тестирования. Оно проходит в несколько этапов: психологическая оценка, демонстрация физических возможностей, консультация врача.
— Недавно родители привели мальчика, занимающегося хоккеем. Они прочили ему будущее на хоккейном олимпе, — рассказывает специалист Центра помощи родителям в выборе спорта Мария Петухова. — Но мальчику больше нравилась спортивная гимнастика. И тесты показали предрасположенность парня именно к гимнастике.
СПРАВКА
Тестирование детей проводится совершенно бесплатно каждые выходные в парке «Сокольники». Пройти его можно также в специализированных центрах: запись на тестирование осуществляется на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.
НАДО ЖЕ!
Самой юной спортсменкой Олимпийских игр 2018 года в корейском городе Пхенчхане стала китайская сноубордистка Ву Менг, выступившая в дисциплине хафпайп. В день торжественного открытия Олимпиады ей было 15 лет, 4 месяца и 7 дней.
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