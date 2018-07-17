Суд разрешил россиянке усыновить родного брата её приемного сына вопреки мнению опеки

Жительница Московской области выиграла суд за право воспитывать родного брата своего приёмного сына. Судья постановил передать право опеки над пятилетним мальчиком ей, а не итальянской семье. Ранее RT сообщал, что чиновники придерживались другой позиции и рассчитывали на усыновление ребёнка иностранными гражданами.

Приморский районный суд города Санкт-Петербурга вынес вердикт по делу об усыновлении пятилетнего мальчика Андрея. Младший брат Андрея ранее был усыновлён семьёй Елены из Московской области. Из-за действий службы опеки Елена и её супруг лишь спустя два года узнали, что родной брат их приёмного сына ждёт своих родителей в детдоме.

Елена почти год вела тяжбу с опекой Петербурга за право воспитывать ребёнка. Женщина узнала о том, что родной брат её приемного сына находится в детдоме, случайно. Опека попросила оформить отказ на мальчика — его хотела усыновить итальянская семья. Подобные вопросы решаются в судебном порядке, поэтому россиянка стала фигурантом процесса — сначала как свидетель, а позже и как истец. В конечном итоге Елена решила бороться за право воспитывать мальчика. В мае 2018 года Верховный суд РФ отказал итальянским усыновителям, однако опека продолжила медлить с выдачей россиянке направления на усыновления ребенка.

10 июля 2018 года Елена вместе с супругом и двумя детьми отправилась в Санкт-Петербург на судебное заседание. В результате суд удовлетворил заявление россиянки.

«Через две недели должна забрать своё сокровище, — сообщила она RT сразу после судебного заседания. — На словах никто не возражал против того, чтобы я усыновила. Но опека не подготовила письменного заключения по этому поводу».

В связи с этим встал вопрос о переносе заседания, но судья решила провести слушания в тот же день — ведь семье Елены пришлось преодолеть немалое расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга.

«Я надеюсь, что никто протестовать не будет и я наконец ребёнка заберу», — беспокоилась женщина.

Елена подчёркивает, что она именно тот кандидат, в котором нуждается мальчик. Отдельно россиянка отметила работу российского правосудия, которое «действительно действовало с позиции закона».

«Если бы эта судья петербургского городского суда не запросила мой и мужа письменный отказ от Андрея, я бы так и прожила спокойно жизнь, даже не зная, что вообще этот ребёнок ещё не в семье. Если бы не было того, что побудило опеку искать со мной какие-то контакты, я бы так и жила в блаженном неведении», — считает она.

Много желающих и среди россиян

Елена считает, что их с Андреем случай не исключение. По её словам, в России множество людей, которые хотели бы забрать детей в свою семью, но опека им этого не позволяет. Елена знает ситуацию изнутри, так как работает волонтёром в детских домах.

«Сколько кандидатов ищут детей, а получается, что их перехватывают иностранцы. Хотя ещё не исчерпана возможность найти семейные пары или просто кандидатов среди россиян», — отмечает она.

По мнению Елены, ложным следует считать и миф о том, что иностранцы стремятся усыновлять «тяжёлых» детей, детей-инвалидов.

«В основном все кандидаты хотят здоровых сохранных маленьких детей. Очень часто «тяжёлые» дети остаются российским кандидатам. Многих детей, грубо говоря, россиянам не отдают, например, а ждут иностранцев, «варяжских гостей». А потом заявляют: ну, не сложилось, никого ребёнок не заинтересовал», — возмущается Елена.

Настоящая победа

Член Общественной палаты РФ Юлия Зимова считает, что суд принял правильное решение, которое, несомненно, является победой для семьи Елены. Зимова и её коллеги из ОП и аппарата уполномоченного по правам ребёнка в городе Санкт-Петербурге принимали непосредственное участие в судьбе этой семьи.

«Мы очень рады, что семья воссоединилась, что ОП приняла в этом непосредственное участие, и эксперты, и коллеги — большое количество людей нам помогало. Откликнулись вообще все: и уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге, и НКО нам помогали (региональное общественное движение «Петербургские родители» и фонд «Родительский мост». — RT). Это очень важно, когда родители-опекуны, приёмные родители понимают, что для ребёнка важно в будущем, и готовы принимать братьев, сестёр, чтобы они росли вместе», — сообщила Зимова.

По её мнению, ранее опека действовала не в интересах ребенка, нарушая закон.

«Опека должна действовать в интересах ребёнка и, прежде чем устраивать его в иностранную семью, по закону должна использовать все шансы и возможности, задействовать все ресурсы, чтобы ребенок был устроен в российскую семью», — заключила Зимова.