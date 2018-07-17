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В СК назвали имя подозреваемой в гибели годовалого ребенка в Ладоге
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В СК назвали имя подозреваемой в гибели годовалого ребенка в Ладоге 

АиФ Владимир 29 минут назад
Фото: АиФ Владимир
В Следственном комитете впервые назвали имя подозреваемой в гибели годовалого ребенка в коттеджном поселке Ладога. По предварительной информации, малыша сбила Ольга Филиппова, жена бизнесмена и главы «МРГ-Инвест».
Трагедия произошла 26 июня. Мама оставила ребенка в прогулочной коляске и зашла домой. Пока женщины не было, малыш проснулся и выполз на дорогу. Там он попал под колеса микроавтобуса «Шевроле Экспресс». Ребенок скончался от полученных травм.
По словам Ольги Филипповой, она не видела ребенка на дороге. Сейчас в рамках расследования проходят шесть судебных экспертиз. По их результатам решится вопрос об обвинении. Также правоохранители расследуют дело в отношении матери, которая оставила ребенка на улице одного.
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