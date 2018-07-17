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Видеонаблюдение с возможностью просмотра для родителей появится в столичных детских садах
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Видеонаблюдение с возможностью просмотра для родителей появится в столичных детских садах 

Коньково 27 минут назад
Фото: Коньково
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева, с нового учебного года в детских садах Москвы появится видеонаблюдение с возможностью просмотра для родителей.
Сервисы видеонаблюдения установят необходимую инфраструктуры в детском саду, обеспечат договоренность с родителями о подписании согласия на трансляцию, а город со своей стороны даст инфраструктуру идентификации посредством mos.ru, чтобы посмотреть трансляцию мог только идентифицированный родителей, а не любой желающий.
В нескольких детских садах пилотный проект хорошо себя показал, он пользовался большой популярностью у родителей.
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