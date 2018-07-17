Видеонаблюдение с возможностью просмотра для родителей появится в столичных детских садах

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева, с нового учебного года в детских садах Москвы появится видеонаблюдение с возможностью просмотра для родителей.

Сервисы видеонаблюдения установят необходимую инфраструктуры в детском саду, обеспечат договоренность с родителями о подписании согласия на трансляцию, а город со своей стороны даст инфраструктуру идентификации посредством mos.ru , чтобы посмотреть трансляцию мог только идентифицированный родителей, а не любой желающий.

В нескольких детских садах пилотный проект хорошо себя показал, он пользовался большой популярностью у родителей.