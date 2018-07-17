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В соцсеть только по паспорту. За детей ответят родители
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В соцсеть только по паспорту. За детей ответят родители 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
К рассмотрению в первом чтении подготовлен законопроект, предлагающий установить правило регистрации в социальных сетях только по представлению скана паспорта.
Главная цель уже вызвавшего много споров законопроекта, как объясняют его авторы, защитить, прежде всего, детей и подростков от влияния различных преступных и социально-опасных группировок.
«В России дети в среднем начинают выходить в сеть в 10 лет, в городах-мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге, возраст начала использования интернета составляет 9 лет. Почти 80 процентов российских детей указали, что у них есть профиль в социальных сетях», — говорится в пояснительной записке к инициативе.
Но в соцсетях их ожидают неприятные ситуации, так как крайне сложно установить реальных владельцев тех или иных социально опасных аккаунтов. Жертвами мошенников оказывались и многие взрослые.
Авторы законопроекта предлагают для решения проблемы так называемых фэйковых аккаунтов, предупреждения совершения правонарушений лицами, создающими такие «фэйковые аккаунты» в социальных сетях, и повышения эффективности правоприменительной деятельности, установить, что при регистрации в социальной сети физическое лицо обязано предоставить в электронной форме документ, удостоверяющий личность. Речь идет, в том числе о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации. Это позволит установить фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст указанного физического лица, а также согласие на обработку его персональных данных. Как сообщает «Российская газета», при этом регистрация несовершеннолетних граждан в социальных сетях должна осуществляться родителями или иными законными представителями несовершеннолетних.
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