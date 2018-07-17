В соцсеть только по паспорту. За детей ответят родители

К рассмотрению в первом чтении подготовлен законопроект, предлагающий установить правило регистрации в социальных сетях только по представлению скана паспорта.

Главная цель уже вызвавшего много споров законопроекта, как объясняют его авторы, защитить, прежде всего, детей и подростков от влияния различных преступных и социально-опасных группировок.

«В России дети в среднем начинают выходить в сеть в 10 лет, в городах-мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге, возраст начала использования интернета составляет 9 лет. Почти 80 процентов российских детей указали, что у них есть профиль в социальных сетях», — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Но в соцсетях их ожидают неприятные ситуации, так как крайне сложно установить реальных владельцев тех или иных социально опасных аккаунтов. Жертвами мошенников оказывались и многие взрослые.