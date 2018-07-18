51-летняя Николь Кидман планирует снова стать матерью

Западные журналисты уверяют: актриса и ее супруг вовсю планируют пополнение в семействе.

Известной голливудской актрисе Николь Кидман совсем недавно исполнился 51 год. Однако, несмотря на возраст, женщина потрясающе выглядит, демонстрирует идеальную фигуру и всерьез планирует снова стать матерью.

Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на источник из близкого окружения знаменитости. Как уверяет подруга семьи, актриса и ее супруг Кит Урбан пересматривали архивные фотографии с детьми — и загорелись идеей снова стать родителями и нянчить младенца.

В настоящий момент пара обдумывает, как воплотить свою мечту в жизнь.

Николь и Кит хотят ребенка так сильно, как никогда, все, о чем они говорят, это о еще одном малыше — это безумие,

— цитирует зарубежное издание New Idea слова инсайдера.

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7 Июл 2018 в 1:15 PDT Напомним, 2005 года Николь Кидман состоит в отношениях с австралийским певцом Китом Урбаном; влюбленные официально оформили отношения в 2006 году. В 2008 году у супругов родилась дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан. В 2010 году на свет появилась вторая дочь — Фэйт Маргарет Кидман-Урбан.

Ранее актриса была замужем за коллегой по цеху Томом Крузом . У бывших звездных супругов есть двое приемных детей. Знаменитости были вместе с 1990 по 2001 год, в этих отношениях были приняты в семью дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.

Некоторое время назад Николь Кидман призналась, что пережила два выкидыша в браке с Томом Крузом.