Дети самых красивых актрис: мамина копия или полная противоположность?

Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 8 Май 2016 в 9:14 PDT Валентина Палома Пино в детстве была очень похожа на маму — поклонники актрисы радовались: «Еще одна Сальма растет!» Но с возрастом сходство с матерью стало пропадать, и вот перед нами вылитая копия отца. Хорошо это или плохо? Судить вам. А пока Валентина растет гармоничной, милой девочкой, которая в будущем станет завидной невестой — богатый папа уже подарил дочке поместье стоимостью 12 миллионов долларов. Макс и Эмма (дети Дженнифер Лопес

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 7 Сен 2017 в 8:10 PDT Двойняшки Макс и Эмма — долгожданные дети суперзвезды Дженнифер Лопес и Марка Энтони — ее бывшего мужа, с которым певица сохранила прекрасные отношения. Став мамой в 38 лет, женщина смогла быстро вернуться в прежнюю форму и с блеском продолжает карьеру. Звездные детки разделили схожесть с родителями пополам: мальчику досталась папина внешность, а девочке — мамина. Онор, Хэвен и Хэйес (дети Джессики Альбы

Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba) 13 Май 2018 в 3:28 PDT Многодетная мама Джессика Альба и ее муж Кэш Уоррен стали родителями в третий раз совсем недавно — 31 декабря 2017 года на свет появился долгожданный сын. На кого похож мальчик, пока непонятно, хотя внимательные поклонники рассмотрели в нем копию отца. При этом старшая дочка больше похожа на маму, а средняя — на папу, так что пока счет 1:1. Нарядить девочку, как это делает Джессика Альба, вам помогут платья от интернет-магазина детской одежды CrazyLime.

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Дилан и Карис (дети Кэтрин Зеты-Джонс)

Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) 31 Дек 2017 в 6:16 PST Дилан и Кэрис унаследовали внешние данные не только от мамы, но и от папы — Майкла Дугласа , который несколько десятилетий назад считался одним из главных сердцеедов Голливуда. Кэтрин прививает дочери любовь к светской жизни, и это неудивительно: при такой красоте и родительских связях у девушки есть все шансы стать еще одной кинозвездой. Матвей и Корней (дети Екатерины Климовой

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 27 Дек 2017 в 1:03 PST Екатерина Климова — счастливая мама четверых детей. От первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым у нее есть 16-летняя дочь Елизавета. От актера Игоря Петренко Екатерина родила двух сыновей — Матвея и Корнея (на фото выше). За Гелу Месхи актриса вышла замуж три года назад, и в 2015 году у нее родился четвертый ребенок — дочь Бэлла. Сыновья, с которыми актриса часто появляется на публике, очень похожи на папу, что не делает их менее очаровательными. Арианна (дочь Анны Хилькевич

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 16 Янв 2018 в 8:53 PST Анна Хилькевич запомнилась телезрителям своими яркими ролями в проектах «Барвиха» и «Универ. Новая общага». В 2015 году девушка вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова и в декабре того же года родила прекрасную дочку. Двухлетняя Арианна часто путешествует с мамой и частенько появляется на фотографиях в Instagram звезды. Девочка настолько очаровательна, что скоро будет отбивать у мамы поклонников. Иван и Максим (дети Марии Кожевниковой

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) 2 Июн 2018 в 8:01 PDT Мария Кожевникова — мама троих детей, с 2011 года депутат Государственной Думы . В 2014 году она получила 88-е место в первой сотне списка самых влиятельных женщин России. Мария со своим супругом Евгением Васильевым обвенчалась в 2013 году, у пары уже трое сыновей: старший похож на маму, средний на папу, а младший еще не определился. Приобрести такие же футболки поло, как у сыновей Марии Кожевниковой, вы можете в магазине детской одежды DetvoraShop. Модели выполнены из хлопка, в них малышу будет комфортно как в жару, так и в прохладную погоду.

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