Младенцы плачут взрослыми голосами

Учёным удалось доказать, что тембр криков младенцев в возрасте четырёх месяцев может предсказать тембр их речи в пятилетнем возрасте и даже после полового созревания. Исследователи-биоакустики советуют родителям внимательно прислушаться к тому, как их дети выражают неудовольствие. Тем более, что голос человека — важная часть нашего имиджа уже во взрослой жизни.

«В следующий раз, когда ваш ребёнок расплачется, слушайте внимательно. Вы можете получить представление о том, как его голос будет звучать десятилетия спустя, когда он станет взрослым», — с таким советом обращается к своим читателям The New York Times . Поводом для такой рекомендации стало новое исследование, опубликованное на прошлой неделе в журнале Biology Letters.

В рамках исследования команда из пяти учёных-биоакустиков записала голоса 15 французских детей — шести девочек и девяти мальчиков в возрасте от 4 до 5 лет. При этом у экспериментаторов имелись аудиозаписи «легких дискомфортных криков» — звуков, которые эти же дети издавали, будучи младенцами от 2 до 5 месяцев.

Им удалось доказать, что различия в тембре голоса проявляются очень рано — когда дети ещё не научились говорить.

Более того, исследователи предположили, «существенная доля» того, как мы «зазвучим» во взрослом возрасте, может быть определена в течение тех девяти месяцев, что зародыш проводит в утробе матери. Это предположение позволяет объяснить, почему различаются голоса новорожденных младенцев.

Global Look Press/ZB/Waltraud Grubitzsch

ЗD-изображение младенца в утробе по данным УЗИ «Во внутриутробном периоде закладывается множество вещей, которые могут повлиять на вашу жизнь — не только в детстве, но и во взрослом возрасте», — рассказал Николас Матевон, профессор, изучающий поведение животных в Лионском университете во Франции, один из авторов исследования.

Кэролин Ходжес, доцент кафедры антропологии Бостонского университета, утверждает — исследования доказывают, что голос влияет на наши впечатления о физическом и социальном доминировании индивидуума, говоря о его привлекательности и о степени доверия, которую ему можно оказать.

«Не так много исследований, которые затрагивают эти вопросы, и это делает данную научную работу особенно интригующей», — отметила Ходжес.

Тем не менее, учёные предупредили, что размер выборки был невелик и результаты их исследования должны быть перепроверены. Профессор Матевон отметил, что в начале биоакустики стали работать с большим количеством детей, но с течением времени потеряли связь с некоторыми семьями.

Кроме того, все дети, участвующие в исследовании, изучали французский язык, то есть были из социально однородной группы. Для чистоты эксперимента лучше иметь детей из разных слоев общества, считают учёные.