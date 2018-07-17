Родители подвергли детей и животных опасности ради травмоопасного флешмоба

В сети набирает обороты флешмоб Zoom Challenge, участники которого под песню Mickey рэпера Lil Yachty резко пропадают из кадра. Участниками челленджа чаще всего оказываются маленькие дети, которых выдергивают из кадра их родители, в результате чего они нередко бьются головой о пол.

Участник флешмоба сначала должен потанцевать, после чего на слове Zoom его неожиданно дергает за ноги кто-то за кадром. Как правило, это родители, которые затем выкладывают свои эксперименты в социальные сети.

Нередко во флешмобе против воли участвуют домашние животные и даже змеи.

В настоящее вредя под хештегом #zoomchallenge опубликованы тысячи видео в Instagram и Twitter.