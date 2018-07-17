Четвертый триместр беременности: что ждет маму после родов

СодержаниеТри плюс одинРоды как «изгнание из рая»Как же правильно «донашивать» младенцев?

Беременность — процесс, ограниченный во времени, это факт. Однако сегодня специалисты все чаще говорят о том, что процесс вынашивания человеческого детеныша не заканчивается в день его рождения. Подобно кенгуру, нам придется дополнительно «вынашивать» младенцев еще пару-тройку месяцев. Почему создалась такая странная система «внешней беременности» и как ее пережить, рассказывает MedAboutMe.

Три плюс один

Условно акушерская беременность продолжается 9 месяцев, от начала подготовки тела к процессу овуляции до родов. Удобное число 9 и особенности развития малышей и изменений в организмах их мам позволили поделить гестацию на 3 триместра: первый, до прикрепления плаценты, второй, к окончанию которого родившийся раньше срока малыш уже довольно неплохо приспособлен к жизни вне тела матери, и третий, финальный.

После родов, казалось бы, наши младенцы, как все млекопитающие, должны быть способны самостоятельно находить материнскую грудь, уметь засыпать, а также некоторое время находиться без матери, ведь ей, согласно законам природы для животного мира, надо уходить, чтобы добывать себе еду.

Если потребовать таких достижений от младенца Homo sapiens, то он точно не выживет. На заре человеческой эры развития, возможно, наши дети и были более самостоятельными с рождения. Однако с эволюцией пришло основное изменение: разум. Развившийся головной мозг требует большой черепной коробки, голова должна быть больше, в том числе и для того, чтобы после родов груднички хотя бы условно соответствовали изначальному плану и рождались более зрелыми. И вот возникает парадокс: разум оказался настолько ценным и эффективным инструментом, что приспосабливаемостью младенцев пришлось пожертвовать. Наши дети рождаются самыми беспомощными из всех млекопитающих, и это — плата за возможности мозга.

Вероятно, в ходе эволюции природа опробовала различные варианты: увеличение срока беременности, ставка на выживаемость широкобедрых женщин (вот почему они более инстинктивно привлекательны — больше и легче родят большеголовых младенцев). Но через строгий отбор в итоге прошел один вариант: беременность прекращается раньше, чем того хотелось бы младенцу. И для него это, конечно, шок.

Хотя биологи и эволюционисты довольно давно установили, что зрелость человеческого существа при появлении на свет значительно отстает от других представителей млекопитающих, роли первых месяцев жизни в развитии новорожденного до недавнего времени совершенно не придавали никакого значения. Умеет есть, может видеть, слышать, испражняться — вот и молодец, а о развитии психики будем говорить, когда малыш подрастет.

Сегодня все специалисты пришли к единому мнению: родами вынашивание заканчиваться не должно, тем более в современном мире. В племенах и народностях, где первые месяцы младенец по-прежнему неотделим от матери, привязан к ее телу днем, спит с ней ночами, проблемы колик, младенческих мигреней практически отсутствует. Да и развиваются такие малыши на первом этапе активнее. Поэтому и говорят о том, что за рождением человеческого детеныша на свет следует еще один, четвертый триместр беременности.

Роды как «изгнание из рая»

Начиная со второй половины срока гестации мозг ребенка не только воспринимает стимулы от органов чувств, но и активно на них реагирует. И к моменту родов его «мысли», складывающиеся из образов и ощущений, сообщают ему, что мир его — влажный, теплый, мягкий, звуки в нем приглушены, а чувства голода нет совсем. Окружающее его пространство довольно тесное и двигающееся. И это — правильно и безопасно.

Что же случается сразу после рождения? Мы знаем о том, что сами роды — стресс для ребенка, но резкое изменение привычного мира, его безвозвратная потеря — стресс не меньший. Вместо уютного защищенного пространства ребенок оказывается вытолкнут в мир, который резко и довольно болезненно начинает воздействовать на его тело, мозг, психические процессы.

Комментарий экспертаЕкатерина Валова, психолог

Каким мы представляем себе, да и чаще всего видим в фильмах и рекламе младенца? Розовощекий пухлый карапуз, который держит головку и улыбается. То есть, примерно трехмесячный ребенок, но не сморщенное новорожденное существо, которое реагирует на окружение в основном криком. И это — не просто происки СМИ.

На самом деле и просто биологи, и нейробиологи сходятся во мнении, что «настоящее рождение» ребенка должно совпадать с появлением комплекса оживления, когда младенец при виде матери начинает улыбаться и бурно радоваться, размахивая руками и ногами. Он готов не просто воспринимать окружающий мир, он наконец дозревает до условно-автономного существования. А до этого момента его психика работает в режиме «я нахожусь внутри мамы». И ей надо помочь — создать условия, похожие на внутриутробное пребывание, а не откладывать сразу в кроватку с ярким мобилем и разноцветными бортиками. Малышу это не только не нужно, но даже способно навредить.

Как же правильно «донашивать» младенцев?

И термин «четвертый триместр», и методику «донашивания» ввел в педиатрию Харви Карп, известный американский педиатр. Образовательная программа доктора Карпа «Самый счастливый ребенок» признана родителями США одной из самых полезных в воспитании и уходе за маленькими детьми. В его работах база — это «успокаивающий рефлекс», с которого начались исследования и первые теории о «внешней» беременности. Это значит, что любой здоровый младенец первых 3-х месяцев жизни быстро успокаивается, попадая в условия, схожие с пребыванием внутри мамы.

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Пеленание

Этот спорный момент вызывал бурные споры и противоположные тенденции: от тугого заворачивания детей в пеленки «солдатиком» до полной свободы в бодиках и слипиках. Однако новорожденному нужно ограниченное, но не сжатое пространство, а значит, легкая пеленка и мягкое, свободное пеленание хотя бы на сон помогут ограничить хаотичные размахивания ручками и ножками и успокоят малыша.

Положение тела

Наиболее привычное положение для плода — свернувшись клубочком. Доктор рекомендует во время бодрствования не класть детей на спину, что полностью противоречит особенностям пребывания в утробе, а помогать лежать на животе или на боку. Эта поза имеет и дополнительный эффект: согласно наблюдениям, колики при лежании на спине переносятся детьми намного хуже.

Звуковой фон Опять-таки: лучше всего успокаивает детей белый шум, звуки фена, пылесоса, шипение радио, работа стиральной машины и вечные «ч-ш-ш-ш» родителей, присутствующие у всех народов мира. И это понятно — примерно такие звуки, шипение, побулькивание, сердцебиение слышит ребенок внутри мамы.

Укачивание

И этот момент тоже понятен: внутри матери ребенок ощущает каждое ее движение, даже самое незначительное. А находясь в кроватке в статичном положении, начинает активно беспокоиться: он к такому не привык. Он еще научится находить прелесть в свободе от родительских рук, а пока не дорос — можно и нужно безбоязненно укачивать.

Сосательный рефлекс

Сосать малыш учится еще в середине беременности: немало детей в 20 недель развития уже находят, что затянуть в рот. И пусть после появления на свет это будет палец, в первые месяцы это не вредно: этот палец уже был любимым развлечением в течение как минимум 4-х месяцев внутриутробной жизни.

Все выглядит несложно: сам доктор Харви Карп говорит, что он просто восстановил традиционные, хотя и забытые сегодня в погоне за свободой матери и ранним развитием методы ухода за младенцами. Кстати, самым вредным для ребенка первых трех месяцев жизни известный педиатр считает избыток стимулов и раздражителей — зрительных, слуховых, обонятельных, осязательных. Уберите мобили и погремушки пока подальше, дайте ребенку сначала полноценно «родиться»!

Выводы

Чем еще хорош четвертый триместр: во-первых, это то время, когда ребенка невозможно «избаловать», все угрозы «приучить к ручкам», «превратить в капризного нытика» не действуют: малышу все эти действия нужны также, как еда, воздух и сон.

И второй значительный бонус: в эти три месяца и мама постепенно возвращается к себе, к своему телу, в котором больше никто не живет, и имеет возможность прожить это разделение с ребенком плавно и безболезненно. Главное — им обоим в этом не мешать.

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