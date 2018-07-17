Как наказывать детей и не испортить отношения

5 правил, как наказывать детей и не испортить с ними отношения на всю жизнь

Как превратить наказание в полезный урок, из которого ребенок извлечет пользу, а не затаит обиду на всю жизнь? Наши 5 правил помогут определиться в правильных действиях.

Наказание должно быть справедливым

Это значит, что наказание не должно зависеть от настроения мамы или папы. И не должно быть разницы, накричал ли на тебя с утра начальник или ты выиграла в лотерею, наказание за двойку в школе — всегда одинаковое. Наказание не должно быть во власти твоих эмоций, оно, прежде всего, обязано совпадать с поступком, который совершил ребенок.

Наказание должно быть без оскорблений

Позитивное наказание всегда должно нести в себе уважение к ребенку. Отличной фразой в адрес своего ребенка будет: «Я тебя очень прошу, отправься сейчас, пожалуйста, в свою комнату». Не лишним будет также сказать, что ты сама при этом чувствуешь, например: «Мне очень неприятно от твоего поступка, но я тебя люблю и хочу, чтобы ты стал лучше и исправил свое поведение».

Если во время ссоры ты унижаешь ребенка, он перестает понимать, за что его наказывают. У него проступает обида, и она уже не дает ему исправить то, за что ты его наказала.

Наказание не должно содержать негативных прогнозов

Наверняка ты слышала или, может быть, даже сама говорила подобные фразы: «Если он себя так ведет в три года, то какой же он будет, когда вырастет» или «Если ты сейчас приносишь двойки, как же ты в институт поступать будешь». Накручивая себя таким образом, ты фактически наказываешь ребенка не за то, что он сделал сейчас, а за тот прогноз, который ты придумала. А наказание должно быть честным.

Наказание должно иметь цель

Перед тем, как наказывать ребенка, определись, чего ты планируешь добиться. Если ты задашь себе этот вопрос, то ты автоматически проведешь анализ, какие твои поступки и действия смогут привести к желаемой цели. Ведь зачастую наказание — это просто эмоциональный порыв, который не несет за собой никаких действий для искоренения проблемы. А задача мамы — помочь ребенку стать лучше и исправить неправильные поступки.

Наказание должно быть без эмоционального и физического насилия

Если ты применяешь те или иные санкции к ребенку (например, он не сможет пойти на мероприятие, будет отложена покупка игрушки или он будет ограничен в компьютерных играх), то не стоит добавлять к этому еще и эмоциональную окраску, продолжая рассказывать несколько дней подряд, как он неправильно поступил. Постоянные нотации, прибавленные к ограничениям в виде наказания, будут вести все к той же обиде, которая не даст малышу сделать правильные выводы.

Человек, которого били в детстве, вряд ли вырастет благодарным за это маме и папе. К тому же, построить доверительные отношения с ребенком, к которому родители применяют физическое насилие, вряд ли возможно. Вполне вероятно, что также пострадает его самооценка. Ведь когда ребенка бьют, он понимает, что беззащитен в этом мире, и всегда есть кто-то большой и сильный, кто без труда его обидит.