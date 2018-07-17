В Костроме следствие проверяет информацию об отравлении детей тортами

Информация об отравлении появилась 17 июля на сайте ГТРК «Кострома». По данным телекомпании, в больницу Кос­тромско­го ок­ру­га №1 поступили шестеро детей, которые ели торты, купленные в магазинах одной из торговых сетей.

"В рамках проверки следователем будет дана юридическая оценка по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Как информирует телекомпания, в настоящий момент состояние детей стабилизировалось, «тяжелых» пациентов среди них нет.