Ещё
В Костроме следствие проверяет информацию об отравлении детей тортами
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Костроме следствие проверяет информацию об отравлении детей тортами 

РИА Новости 1 час назад
ВОРОНЕЖ, 17 июл — РИА Новости. Следствие проверяет информацию об отравлении в Костроме тортами шестерых детей, у которых врачи диагностировали сальмонеллез, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
Информация об отравлении появилась 17 июля на сайте ГТРК «Кострома». По данным телекомпании, в больницу Кос­тромско­го ок­ру­га №1 поступили шестеро детей, которые ели торты, купленные в магазинах одной из торговых сетей.
"В рамках проверки следователем будет дана юридическая оценка по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
Как информирует телекомпания, в настоящий момент состояние детей стабилизировалось, «тяжелых» пациентов среди них нет.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Россию обязали выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушки начнут ходить в бикини из скотча10
Анна Нетребко шестой год носит белое летнее платье9
Квитко надела полностью прозрачные брюки38
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото84
Звезды 90-ых, которых больше нет1
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение