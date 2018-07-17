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Вспышка сальмонеллеза в Костроме: кто отравил 6 детей?
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Вспышка сальмонеллеза в Костроме: кто отравил 6 детей? 

Kostroma.Today 42 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме обнаружили сальмонеллез, узнал KOSTROMA.TODAY. Шестеро детей сейчас находятся в инфекционном отделении первой окружной больницы.
«Торт «Прага» мы купили в магазине на Михалевском бульваре 8 июля, чтобы отметить День любви, семьи и верности. Торт с аппетитом ел мой 5-летний сын. Он аллергик, поэтому весь день ел только гречневую кашу на воде. Но я иногда его балую, поэтому ради праздника купила тортик. На следующее утро у него заболел животик и началась сильная диарея. Мы вызвали «скорую» — врачи сказали, что у нас энтеровирусная инфекция и назначили лекарства. Мы лечились 6 дней, но температура у ребенка скакала от 37,5 до 39,5 градусов. Тогда я снова вызвала «скорую». Только тогда нас отвезли в больницу», — рассказывает корреспонденту КТ жительница Санкт-Петербурга Анна РАКУТИНА, которая приехала всей семьей в Кострому в гости к маме.
В больнице у ребенка взяли анализы. Врачи поставили диагноз «сальмонеллез».
«Мой сын до сих пор не может прийти в себя. Вместе с нами в боксе лежит еще один ребенок с тем же диагнозом. В соседних — еще четверо. До этого нас было восемь семей, которые заразились. Но некоторых уже выписали, потому что они вовремя попали в больницу. Мне больно смотреть на моего сына. Мы приехали к бабушке оздоравливаться — мой ребенок поправился и загорел. А сейчас сын каждое утро говорит мне: «Мамочка, я буду весь день пить только воду, только не надо уколов». Хочу, чтобы виновные ответили по всей строгости, чтобы остальные соблюдали все нормы и не допускали подобного», — говорит Анна.
После случившегося Анна обратилась в Роспотребнадзор и санэпидемстанцию. Также женщина позвонила производителю тортов, потому что во время общения с родителями заболевших детей выяснилось, что все они купили торты у одного и того же производителя.
Предпринимательница, по словам Анны, сначала поговорила с ней грубо и обвинила, что она сама кормит ребенка непонятно чем. Правда, потом прониклась ситуацией, посочувствовала и сказала, что, возможно, были заражены яйца, из которых они делают торты.
Как рассказали корреспонденту KT в надзорных органах, сейчас по данным фактам проводят проверки Роспотребнадзор и региональный следственный комитет.
«Опрос детей и их родителей показал, что они употребляли в пищу кондитерскую продукцию одного и того же предприятия. В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора проводят мероприятия по определению факторов и путей передачи инфекционного заболевания», — прокомментировали в Роспотребнадзоре.
Из Костромы Анна и ее семья собирались ехать дальше — на отдых. Но сыну женщины после болезни придется восстанавливаться минимум полгода, поэтому, скорее всего, об отпуске не может быть и речи.
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