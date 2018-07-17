51-летняя Николь Кидман мечтает стать мамой в третий раз

Николь Кидман (Nicole Kidman) не так давно отметила 12-ю годовщину с дня свадьбы с Китом Урбаном (Keith Urban). Они сыграли сочетались браком в Австралии, а через два года них появилась дочь Сандэй Роуз. Второго ребенка супруги завели в 2010 году. Тогда с помощью суррогатной матери у них появилась малышка Фэйт Маргарет . Недавно стало известно, что 51-летняя актриса хочет снова стать матерью. Подруга звезды рассказала, что влюбленные загорелись этой идеей, когда отметили десятилетие старшей наследницы.

В день рождения девочки Николь и Кит поделились архивным кадром, на котором певец запечатлел с новорожденной Сандэй на руках. Девушка утверждает, что снимки спровоцировали ностальгию и теперь актриса снова хочет подержать маленького ребенка на руках и нянчить его. Сейчас Кидман с мужем изучают различные способы завести ребенка. «Николь и Кит хотят ребенка так сильно, как никогда, все, о чем они говорят, это о еще одном малыше — это безумие», — поделилась подруга звезды, сообщает издание New Idea.