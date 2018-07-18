В Алтайском крае утонул 14-летний мальчик из Кемеровской области

14-летний мальчик утонул в Завьяловском районе в озере Кривое, сообщает региональный СКР

Ребенок вместе с родителями приехал из Кемеровской области. 16 июля они отправились на озеро отдыхать. Мальчик купался один. Родители заметили его исчезновение через некоторое время и начали поиски. Сына они нашли в 15 метрах от берега. Медики скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Следствие устанавливает обстоятельства случившегося. СК в очередной раз напоминает родителям не оставлять детей без присмотра.