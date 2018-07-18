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В Алтайском крае утонул 14-летний мальчик из Кемеровской области
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В Алтайском крае утонул 14-летний мальчик из Кемеровской области 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
14-летний мальчик утонул в Завьяловском районе в озере Кривое, сообщает региональный СКР.
Ребенок вместе с родителями приехал из Кемеровской области. 16 июля они отправились на озеро отдыхать. Мальчик купался один. Родители заметили его исчезновение через некоторое время и начали поиски. Сына они нашли в 15 метрах от берега. Медики скорой помощи констатировали смерть ребенка.
Следствие устанавливает обстоятельства случившегося. СК в очередной раз напоминает родителям не оставлять детей без присмотра.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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