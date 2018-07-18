«Ты можешь себя трогать, ты можешь получать удовольствие»

В последние годы в России все активнее разгорается борьба православных активистов за запрет секс-просвета. В мае в Новосибирске подверглась критике действующая уже 15 лет программа профилактики ВИЧ среди подростков: якобы подобные лекции растлевают несовершеннолетних и «под видом профилактики инфекций, передающихся половым путем», продвигают информацию, «провоцирующую ранние половые связи». Однако консервативное воспитание еще более опасно. О том, почему это так, в рамках научно-популярного лектория о сексе, состоявшегося при поддержке инициативной группы «Думай» в казанском центре современной культуры «Смена» рассказала врач-сексолог, психотерапевт, клинический психолог Амина Назаралиева. «Лента.ру» записала ее выступление.

Я доктор и сразу скажу, что не хочу оскорбить чьи-либо чувства и не призываю вас действовать вопреки вашим ценностям. Все, что я буду транслировать, — это исследования того, в чем более-менее согласны сексологи.

Итак, что мы знаем про детскую сексуальность? На самом деле очень мало — о норме, больше о патологии: хорошо исследованы такие темы, как насилие — абьюз, как оно влияет на психическое здоровье детей. Но очень мало исследований о норме у детей, и они достаточно старые.

Самые ранние исследования проводились с детьми от шести месяцев: [несмотря на то что] они плохо управляют своими руками, им сложнее трогать свои половые органы, но, тем не менее, когда они случайно задевали какой-нибудь орган, они обнаруживали, что это приятно. К концу первого года жизни обычно они умеют намеренно прикасаться к половым органам, и это нормально.

С 15 до 19 месяцев дети начинают сжимать бедра, тереться о какие-то предметы интимными органами, можно заметить у них на лице признаки удовольствия в этот момент: они улыбаются, краснеют, быстро дышат. Также они интересуется гениталиями своих родителей: прикасаются, называют их, смотрят на них.

С двух до пяти лет дети любят прикасаться к материнской груди и грудям других женщин, с любопытством наблюдают за людьми, когда те обнажены. Дошкольники еще пока не знают, что секс — это плохо, стыдно, что это табу, поэтому их еще можно застать за тем, что они трогают гениталии на публике, чего не происходит с детьми более старшего возраста. Может возникать впечатление, что дальше у детей сексуальность пропадает, но она есть, и она начинает расти последовательно.

Кстати, одна из важных проблем здесь — почему сексуальное образование должно начинаться рано: например, для того, чтобы детям рассказать о том, что трогать себя на людях не надо. Ты можешь себя трогать, ты можешь получать удовольствие, но ты должен это делать наедине с самим собой.

На этом этапе ребенку нужно рассказывать, что у него есть интимные зоны, у других людей — тоже, но ты можешь трогать свои интимные зоны, а другие люди не могут тебя трогать, даже если это воспитатели, доктора и так далее. Есть места абсолютного табу, где ребенок может трогать себя только сам, — это очень важно для профилактики сексуального насилия над детьми. В это же время дети обнаруживают разницу между мальчиками и девочками, определяют, какие у них части тела, но пока у них достаточно размытое представление о беременности, родах, репродукции и сексуальном поведении.

Начиная с шести лет все дети играют в доктора, задают вопросы про секс, разглядывают изображения с обнаженными людьми, рисуют органы, связанные с репродукцией, говорят о сексе и достаточно живо интересуются этой темой. У них могут появиться знания о беременности, родах, репродукции, они начинают понимать, что секс приводит к появлению детей, но пока еще не о том, что секс приносит удовольствие. Тогда же они впервые начинают влюбляться.

Далее достаточно интересный период с 10 до 12 лет: дети уже понимают, что секс нужен не только для репродукции, но и для удовольствия. Точнее, согласно исследованиям, мальчики лучше знают про удовольствие, а девочки — про любовь. Они уже начинают думать и говорить о сексе, видеть сексуальные сны, смотреть материалы сексуального характера. Хотя я уже как сексолог вижу родителей, которые приходят и говорят, что их шестилетние дети увидели порно, так что сейчас гораздо раньше дети сталкиваются с порно, чем мы думали. Многие начинают мастурбировать и даже испытывать оргазм — еще до того, как они достигли пубертата, но вообще они делятся на три группы: есть совершенно не заинтересованные в сексе — им даже не нравится говорить об этом, другие заинтересованы, но смущаются и хихикают, и третьи считают, что секс — это ненормально.

Надо отметить, что предмет большого беспокойства у многих родителей — это детская мастурбация, еще с первого года жизни. Есть данные о том, что она связана с эмоциональной депривацией (лишение детей заботы, внимания, ласки, нежности и любви — прим. «Ленты.ру»), которая приводит к самостимуляции, — то есть это дети заброшенные, за которыми не следят и о которых не заботятся родители. Также есть данные о том, что мастурбация может быть ассоциирована с абьюзом (плохим отношением — прим. «Ленты.ру»), сексуальным насилием. Отмечаются какие-то связи с тем, насколько рано мы прерываем грудное вскармливание. С другой стороны, порой сложно определить, что это именно мастурбация, а не эпилепсия или что-то еще, и часто такие дети проходят достаточно много исследований, прежде чем наконец попадут к нужному специалисту.

Мы с вами дошли до подростков. Мальчики, когда подходят к этому этапу, в позитивном ключе относятся к изменению своего тела, чего не скажешь о девочках, потому что у них появляются какие-то противоречивые чувства: вероятно, потому, что они получают противоречивые сообщения о своей сексуальности, девственности, фертильности и о том, что такое быть женщиной. Если у женщины много сексуальных партнеров, или она лишилась девственности раньше обычного, до брака, ее назовут плохим словом. Если та же история происходит с мужчиной — то он молодец, мачо и герой.

Подростковая сексуальность всегда беспокоила взрослых — в течение всей истории человечества, по понятным причинам. Но сегодня у нас, к счастью, больше инструментов помочь подросткам избежать рискованных ситуаций. Когда мы обучаем подростков тому, что такое сексуальность и как с ней обходиться, в последнее время фокус начал смещаться от риска (почему секс — это страшно, как можно заболеть и незапланированно забеременеть) к понятию благополучия (о любви, о том, что это здорово и хорошо), от точечных мер (распространение презервативов или рассказы о заболеваниях) к полноценному сексуальному образованию на многих уровнях, от укрепления знаний и укреплению навыков.

Одна из проблем, с которой мы столкнулись, когда мы обучили подростков, казалось, уже всему — то есть что такое презервативы, зачем их использовать и где их взять, — в том, что возникало смущение: «такой важный романтический момент, а я начну поднимать эту не очень удобную тему, и всю романтику разрушу». Это связано с навыками: как быть ассертивным (независимым от оценок), говорить «нет», настаивать на применении презервативов. В США есть интересные проекты, где индивидуально обучают людей, как с этим обращаться.

Сексуальная ориентация — это знание, какой гендер является привлекательным. Сексуальная идентичность — это то, что я о себе думаю. Это очень интересно, потому что, похоже, сексуальность — это такой многослойный пирог: можно, например, спать с людьми своего пола и считать себя гетеросексуальным. Гетеросексуалы могут иметь партнеров своего гендера, а гомосексуалы — противоположного, и обе группы могут воздерживаться от сексуальной активности вообще.

Последние исследования показывают, что сексуальная идентичность изменчива. Людям, особенно подросткам, нужно время, чтобы понять, какие они. Чем младше подросток, тем выше его неопределенность относительно сексуальной ориентации. Около 10 процентов девушек и 2-6 процентов юношей участвовали в сексуальной активности с людьми своего пола.

Сильно на ответы влияет то, насколько безопасно в конкретном обществе говорить, что ты гей или лесбиянка. Когда врачи общаются с подростками на тему их сексуальной жизни, важно спрашивать не «какая у вас ориентация?», а «какое у вас сексуальное поведение?» — это то, с кем в конечном итоге мы оказываемся в постели. Сексуальное поведение не предсказывает и не отражает вашу сексуальную ориентацию. То есть это может быть просто отражением сексуального экспериментирования, может быть разовым опытом — это еще ни о чем не говорит. Кто-то очень рано понимает, что ему нравятся люди своего пола. Кому-то нужно вырасти, и это происходит в более позднем возрасте. Нередко каминг-аут совершается мужчиной в возрасте 60-70 лет, после смерти жены он рассказывает своим детям и внукам о том, что он на самом деле гей, а всю жизнь жил в браке, потому что общество такое. И может показаться, что он понял позже, но на самом деле знал всегда, но скрывал.

Недавно я столкнулась с дикой гомофобией среди коллег, включая урологов и гинекологов. Среди психотерапевтов, к сожалению, тоже много гомофобов, есть люди, которые пытаются это лечить. Но гомосексуальность не является психическим расстройством: уже много лет она исключена из международной классификации болезней. Гей — это нормально. Ученые не нашли связи между сексуальной ориентацией и психопатологией. Если есть стигма, есть насилие по отношению к меньшинствам, тогда мы, конечно, видим больше суицидов, самоповреждений и депрессий, но, похоже, это связано именно с насилием по отношению к людям с той или иной сексуальной ориентацией.

Существует идея о том, что «я не гомофоб, но пусть только они парадов своих не устраивают, не демонстрируют свою сексуальность». Но исследования показывают, что если ты живешь и постоянно притворяешься, каким бы ты ни был — гетеросексуальным, гомосексуальным, это влияет негативно на психоэмоциональное состояние. Если лесбиянки и геи чувствуют, что они должны скрывать свою сексуальную ориентацию, у них чаще обнаруживаются психические расстройства и физические проблемы.

Есть предубеждение, что дети с гомосексуальностью страдают, что у них есть проблемы с социальными отношениями. Ничего подобного — мы не нашли таких доказательств. Также исследования особенностей личности не показали ничего отличного от гетеросексуальных детей. Другой миф — о том, что если ребенка с гомосексуальностью отправить к психиатру или на воспитательные работы или, может быть, дать религиозное воспитание, то можно его ориентацию как-то направить в другое русло. Но ни одно исследование не показало, что терапия, направленная на снижение сексуальной ориентации, эффективна. Вы не найдете ни одного уважаемого сообщества в мире, которое бы не осуждало попытки лечить этих людей. Сегодня мы смотрим на такое лечение как на пытки.

Еще один интересный миф — что люди гомосексуальной ориентации не вступают в романтические отношения, что они все сплошь и рядом занимаются промискуитетом. На самом деле до 60 процентов геев и до 80 процентов лесбиянок находятся в близких моногамных отношениях. Более того, каждая девятая пара среди тех, кто не заключил брак официально (около пяти миллионов опрошенных), — это те, где оба партнера — одного пола: 300 тысяч мужчин и 290 тысяч женщин. Достаточно большое число (до 28 процентов) опрошенных геев и лесбиянок обнаружили, что они живут вместе уже десять и более лет. Это разрушает миф о том, что они не способны на стабильные отношения, любовь, семью. В остальном гомосексуальные пары такие же, как и гетеросексуальные пары.

В нашей стране распространен миф, что пропаганда каким-то образом может влиять или не влиять на сексуальную ориентацию. Но нет доказательств влияния социального окружения после рождения на гендерную идентичность или сексуальную ориентацию. В одном из американских исследований, проведенном в 2010 году, выяснилось, что около 40 процентов подростков с сексуальными партнерами своего или обоих полов идентифицировали себя как гетеросексуалы. В Американской психологической ассоциации пришли к выводу, что сексуальная ориентация проявляется где-то в период между средним детским возрастом и ранним подростковым периодом. Эти паттерны эмоционально-романтической сексуальной привлекательности могут возникать как при наличии сексуального опыта, так и без него. Большинство гомосексуальных людей на вопрос о том, как они стали геем или лесбиянкой, отвечают, что они не выбирали, а родились такими. Поэтому переделывать их, ломать — неэффективно и негуманно.

Есть еще асексуалы, их в мире около одного процента: у них вообще нет никаких проблем с тем, что они не занимаются сексом, и ни здоровье, ни психика от этого не страдает.

Детским врачам рекомендуют активно включаться в процесс сексуального образования, быть при этом безоценочными и дружелюбными. Если мы достаточно спокойно относимся к сексу, то дети и подростки гораздо увереннее начинают задавать вопросы, рассказывать о том, что их беспокоит и что происходит. Важно, чтобы дети имели возможность прийти и обследоваться, если вдруг что-то случилось или пошло не так (например, они подозревают, что заболели чем-то или беременны).

Почти половина (40 процентов) учеников старшей школы утверждает, что уже имели половые контакты, и каждый третий утверждает, что является сексуально активным, при этом каждый десятый идентифицирует себя как гомо— или бисексуал. Ближе к 17 годам неопределенность уменьшается, и люди могут точнее сказать, какая у них сексуальная ориентация.

Подростки, вступающие в сексуальный контакт с людьми обоих полов, чаще занимаются незащищенным сексом. Именно поэтому важно обсуждать вопросы гендера и сексуальной ориентации. Мы не можем просто закрыть на них глаза и пройти мимо — это все равно будет приводить к последствиям, которых мы не хотим. Чаще всего именно эти дети подвергаются сексуальному насилию.

Среди всех сексуально активных подростков очень важно проводить скрининг на насилие. Каждый десятый человек до 20 лет, даже чуть больше, был участником полового акта против воли. Если подросток занимался сексом до 14 лет, резко возрастает вероятность того, что это был недобровольный секс. Это не всегда маньяк с ножом: сексуальное насилие гораздо шире, чем его понимали раньше: насилие во время свиданий, нападения незнакомцев, абьюз внутри семьи и инцест. По статистике, чаще всего абьюз совершает кто-то, кто вхож в дом, кому ребенок доверяет.

Один из аргументов абьюзеров, когда они пытаются убедить ребенка никому не говорить об этом, — «тебе никто не поверит, тебя накажут». Дети действительно в это верят и молчат. Если это значимая фигура, ребенок боится, что этот человек будет наказан. Иногда ребенок думает, что состоит в добровольных отношениях, например, с преподавателем. Но это насилие, потому что есть большая разница во власти. Насильник — это тот, у кого больше власти.

Каждая третья женщина в мире сталкивалась или с физическим, или с сексуальным насилием. И чаще всего речь шла об интимных партнерах — то есть это мужчины, с которыми ты живешь под одной крышей, с которыми спишь, рожаешь детей. Это очень важно, потому что дискриминирующий закон о декриминализации домашних побоев хорошо отражает миф, в котором насилие от интимного партнера приравнивается к насилию от обычного человека на улице. Нет, это не так: чаще всего женщины умирают от рук интимных партнеров.

Есть стереотип о том, что сексуальное насилие касается только девочек, но это не так. Возможно, не все решаются сказать, но это страшные цифры: каждая пятая женщина и по меньшей мере каждый двадцатый мужчина сталкивались с сексуальным насилием, когда были детьми. И очень часто, к сожалению, многие мамы, если они узнали об этом, обвиняют детей в том, что их совратили, что они сами спровоцировали, это часть виктимблейминга, который распространен в обществе.

Детям очень важно знать о телесных границах, о том, как говорить «нет», что при совращении или попытке насилия надо бежать и рассказывать об этом первому взрослому, и если он не поверил — рассказывать второму. Исследования показывают, что полноценное сексуальное образование помогает детям лучше узнать о насилии и снизить количество таких случаев.

Очень важно говорить о согласии, поскольку до сих пор в мире много вредных практик — таких, например, как насильственный брак. К сожалению, мы это видим в Африке и Индии, где девятилетнюю девочку выдают замуж за тридцатилетнего или сорокалетнего мужчину, и есть масса случаев, когда она просто умирает от кровотечения, от разрывов, потому что он ее насиловал. Именно поэтому есть тенденция повышать возраст согласия, и никакие традиции, никакие отсылки к религии, что это практиковалось кем-то, не должны позволить этому происходить.

К таким же насильственным практикам относится и женское обрезание: 200 миллионов женщин по меньшей мере на сегодняшний день обрезаны, причем это практикуется даже в США и Великобритании, то есть в странах, где, казалось бы, этого не ждешь совершенно.

Ранняя беременность и ранние роды — это очень большая проблема, это вторая причина смерти у девочек-подростков. Много ранних и незапланированных беременностей — это результат сексуальной связи с учителем.

Я знаю массу людей, которые говорили: «Это со мной происходило, но я не решусь рассказать. Мне стыдно, я до сих пор чувствую себя виноватой, что я сама спровоцировала, я сама согласилась. Он ухаживал, я была влюблена, я думала — а как его жена, а как его дети…» Очень важно говорить и про беременность, и про средства контрацепции, потому что стигма, которая окружает подростковую беременность, приводит к тому, что девочки слишком поздно узнают о том, что они беременны. Они могут бояться обратиться к нормальному врачу и идут бабке на подпольный аборт, от которого могут умереть.

Естественно, они не оканчивают школу, не получают полноценного образования, если они начинают рожать в 14 лет. Это репродуктивный успех, но это социальный провал. Поэтому доступ детям к современной контрацепции, которая защищает и от беременности, и от различных заболеваний, очень важен. Детям важно знать о том, что это такое, что работает и не работает. Есть масса мифов, что прерванный половой акт работает, что если во время менструации заниматься сексом, то ты не забеременеешь, анальный секс не приводит ни к каким проблемам — и так далее.

Каким должно быть домашнее сексуальное образование? Опросы показывают, что папы не очень любят эти разговоры и предпочитают свалить их на мам. Но если родитель взял указку и начал рассказывать в доминирующем тоне, то дети не получают знаний. Это должен быть комфортный разговор, где ребенок говорит больше, чем родитель, где он чувствует безопасность, где ему не стыдно и где он понят. Есть исследования, согласно которым, сексуальный дебют ребенка откладывается, если мы говорим с детьми о сексе. Они чаще применяют контрацепцию. Это разрушает миф о том, что если мы говорим о сексе, мы детей тем самым развращаем. Но число родителей, которые решаются поговорить с детьми о сексе, ежегодно снижается.

Соединенные Штаты потратили почти 200 миллионов долларов на программы по пропаганде воздержания до брака, и это не сработало. Все американские серьезные организации, включая медицинские, говорят о том, что программы, которые учат только воздерживаться, не работают. Учебники нравственности семейных ценностей и так далее — это не работает. Мы получим плохой результат, и вот почему: они не касаются важных вопросов, связанных с контрацепцией, навыков и остальных важных вопросов.

На практике это выглядит так: действительно многие дети и подростки берут на себя обет остаться девственниками до брака. Как вы думаете, сколько процентов справляется и выдерживает это обещание? Где-то 10 процентов справляется. То есть 90 процентов, хотя искренне хотели и собирались оставаться девственниками, не преуспели. Эти чистые, невинные дети, которые искренне готовы были оставаться таковыми до первой брачной ночи, оказываются в очень неприятной ситуации, когда занимаются сексом и понятия не имеют, зачем предохраняться, как пользоваться презервативами и прочим. Как вы думаете, через сколько лет по количеству беременности и различных инфекций они сравниваются с теми детьми, которые не собирались быть девственниками?

Через шесть лет они получают и хламидии, и гонорею, и трихомонады, и вирус папилломы человека. Но эти дети, которые хотели быть девственниками, реже применяют контрацепцию, реже идут к врачам. То есть они могут не заметить симптомов каких-то плохих болячек, которые у них есть. Это тоже снова про мифыо том, что если мы будем ребенка изолировать от информации — то мы вырастим такое нежное существо, которое сразу пойдет в моногамный брак и будет здоровым и счастливым. Нет, к сожалению, это не так. И если мы и говорим о пропаганде воздержания до брака, очень важно, чтобы мы о ней упоминали как о неэффективной.

Нам могут сказать, что американцы — враги, у них неправильные ценности, и мы пойдем другим путем. Давайте посмотрим, что говорит ЮНЕСКО , более чем уважаемая организация. ЮНЕСКО говорит то же самое, но делает гораздо больший акцент на права человека. То есть если американцы еще высказываются очень аккуратно, пытаются говорить про религию и про ценности, потому что так устроены американские штаты — там большой процент консерваторов, то ЮНЕСКО говорит совершенно открыто и откровенно: «Секс — это в том числе и права человека, образование — это права человека». И очень важно давать полноценное образование, очень важно говорить и о менструации, и о репродукции, и о современной контрацепции, беременности и заболеваниях, передающихся половым путем, о ВИЧ и СПИДе, о здоровой, полной уважения семье, о межличностных отношениях, о ценностях и культуре, социальных нормах, гендерном равенстве, недискриминации, о сексуальном поведении и насилии, связанном с гендером.

Каждый год в мире происходит 330 миллионов новых случаев заражений излечимыми болезнями, передающимися половым путем. Чаще всего это происходит в возрасте 20-24 лет, на втором месте — 15-19-летние, те самые, которые не попали бы в эту группу, если бы у них было полноценное сексуальное образование. Что касается неизлечимых — то везде по миру падает заражаемость ВИЧ, кроме Восточной Европы и Центральной Азии. По некоторым данным, в России каждый сотый ВИЧ-положителен, и каждые шесть минут один человек заражается ВИЧ. Я видела случаи, когда вирус получали жены, которые никогда не изменяли своим мужьям, но их мужья получали ВИЧ от любовниц или каким-то еще путем и приносили его домой.

Эпидемия увеличивается в основном за счет незащищенных гетеросексуальных контактов, и многие молодые люди, когда мы с ними общаемся и спрашиваем: «А почему ты не достал презерватив?» — говорят, что им казалось, что это будет неловко в такой ситуации, и что они «знали», что она здорова: «У нее чистая кожа, пропорциональные, симметричные черты лица, она добрая, она порядочная, как она может быть носительницей ВИЧ-инфекции?». Эта эпидемия говорит о необходимости полного сексуального образования.