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В Калининграде ищут женщину с грудничком, пропавшую неделю назад
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В Калининграде ищут женщину с грудничком, пропавшую неделю назад 

АиФ 45 минут назад
Фото: АиФ
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение 31-летней женщины, которая пропала в Калининграде 13 июля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В минувшую пятницу Лидия Урубкова уехала из Немана в областной центр со своим грудным ребенком и исчезла. До сих пор о ее судьбе ничего не известно. Всех, кто располагает информацией о ней, просят сообщить по телефонам 8-401-62-2-21-02 (дежурная часть), 8-905-245-28-33 (уголовный розыск), 02 или 102.
В день исчезновения женщина была одета в синие джинсы и кофту красного цвета.
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