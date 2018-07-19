В Калининграде ищут женщину с грудничком, пропавшую неделю назад

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение 31-летней женщины, которая пропала в Калининграде 13 июля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В минувшую пятницу Лидия Урубкова уехала из Немана в областной центр со своим грудным ребенком и исчезла. До сих пор о ее судьбе ничего не известно. Всех, кто располагает информацией о ней, просят сообщить по телефонам 8-401-62-2-21-02 (дежурная часть), 8-905-245-28-33 (уголовный розыск), 02 или 102.

В день исчезновения женщина была одета в синие джинсы и кофту красного цвета.