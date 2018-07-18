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Женщина, пропавшая в Калининграде, три дня провела в лесу
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Женщина, пропавшая в Калининграде, три дня провела в лесу 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Стали известны подробности исчезновения 50-летней жительницы Калининграда, которая пропала две недели назад, сообщает Клопс.Ru.
4 июля дама уехала из дома на своем автомобиле Subaru и пропала. Последний раз с ней по телефону разговаривал ее супруг. После этого женщина не выходила на связь.
Как рассказал журналистам источник в правоохранительных органах, выяснилось, что около трех дней исчезнувшая провела в лесу. Ее машину нашел грибник недалеко от Берлинской трассы и сообщил в полицию.
По предварительной информации, здоровью женщины в настоящий момент ничего не угрожает.
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