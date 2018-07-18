Женщина, пропавшая в Калининграде, три дня провела в лесу

Стали известны подробности исчезновения 50-летней жительницы Калининграда, которая пропала две недели назад, сообщает Клопс.Ru.

4 июля дама уехала из дома на своем автомобиле Subaru и пропала. Последний раз с ней по телефону разговаривал ее супруг. После этого женщина не выходила на связь.

Как рассказал журналистам источник в правоохранительных органах , выяснилось, что около трех дней исчезнувшая провела в лесу. Ее машину нашел грибник недалеко от Берлинской трассы и сообщил в полицию.

По предварительной информации, здоровью женщины в настоящий момент ничего не угрожает.