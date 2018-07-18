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Главные события ночи с 17 на 18 июля
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Главные события ночи с 17 на 18 июля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Дональд Трамп сравнил экономические показатели России и США, Вера Брежнева высказалась о возрасте Аллы Пугачевой, Сын Сергея Зверева нашел биологическую мать и как родители смогут отредактировать внешность своих будущих детей
Дональд Трамп сравнил экономические показатели России и США  Вера Брежнева высказалась о возрасте Аллы Пугачевой
Четыре научных центра Росатома признаны лидерами в разработке новых технологий
Доля пенсионеров в Москве к 2050 году может достичь 50 процентов
Сын Сергея Зверева нашел биологическую мать
Родители смогут отредактировать внешность своих будущих детей
Вечерняя Москва: последние новости
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