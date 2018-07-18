Как подготовить ребенка к выходу в детский сад: 16 советов

колумнист

Сначала о том, что не надо делать.

🙅🏼‍♀️ Не надо заранее приучать ребенка к самостоятельности! Не надо тянуть росток вверх, чтобы рос быстрее. Дети лучше всего развиваются в атмосфере любви и тепла. Поэтому в последнее лето напитывайте ребенка своей любовью, везите на каникулы, если это запланировано. Играйте с ним, гуляйте, рисуйте, лепите. Пусть малыш к выходу в садик будет довольным жизнью, беспечным и уверенным в вашей любви и в стабильности жизни!

А теперь о том, что делать нужно:

🎠 Неплохо просто ходить с ребенком мимо детского сада. По своим делам — в магазин, на прогулку… Чтобы ребенку захотелось туда — на те детские площадки, играть с теми детьми. Этот прием хорошо срабатывает с активными малышами, которые любят детские площадки и ребячьи компании.

🏡 Попросите разрешения у заведующей вашего детсада погулять с ребенком по территории садика. Лучше, когда там пусто, не во время общей детской прогулки, чтобы не пришлось объяснять ребенку, почему нельзя к детям (а к детям нельзя).

👩‍👧‍👧 Попросите разрешения посмотреть группу (могут не разрешить).

👵 Познакомьтесь с воспитательницей. Отпуск у воспитательниц два месяца, и вы успеете познакомиться с ней или сейчас, в июне, или во второй половине августа. Можно договориться с воспитательницей, чтобы она вручила малышу как будто от себя сюрприз, заранее приготовленный вами. Пусть ребенок расположится к ней!

📺 Если ваш ребенок смотрит мультфильмы, можно невзначай включать ему мультики, где ребята и зверята ходят в садик — про пингвиненка Лоло, про свинку Пеппу.

📚 Читайте книжки, где герои ходят в сад, чтобы ребенок воспринял детсад как норму детской жизни, это ему поможет (даже если вы сами не считаете его нормой и выход в садик вынужденный). Например, в садик ходит Карлхен. Есть книга, которая полностью посвящена отношениям ребенка и сада — «Жил-был Сережа» Оксаны Стази, часть 2. Всего в книге полсотни рассказов, из них 6 — то, что нужно: «Детский сад», «Сережа не хочет в детский сад», «Почему мама опоздала», «Что делать, чтобы не ссориться», «О чем переживает каждая мама», «Хочу, чтобы была суббота». Первый рассказ хорошо прочесть до выхода в сад. Остальные — по мере возникновения проблем.

👫 Объясните разницу между мальчиками и девочками, если еще не объяснили, чтобы у ребенка не было шока в совместном туалете.

Подготовка навыков:

🧦 Потихоньку учите малыша одеваться самому. Не заставляйте, чтобы не вызвать отторжение, а радуйтесь каждой застегнутой самостоятельно пуговице и каждому самостоятельно надетому башмачку. Положительное подкрепление — самое эффективное.

🧢 Совет! Покупая одежду, выбирайте ту, что ребенок может надеть сам! Штанишки на резинке лучше, чем джинсы. Футболки лучше, чем рубашки с мелкими пуговицами. Пуговицы застегивать полезно, конечно, но никто в саду не будет ждать, пока малыш справится с ними, его начнут торопить, а малыш будет нервничать. Платья для девочек берите без пуговиц и кнопок на спине. Обувь лучше на липучках, а не на застежках, зимняя — без шнурков. Примеряя обувь в магазине, дайте малышу обуться и разуться самостоятельно. Получается?

🚽 Важно, чтобы малыш сам мог сходить в туалет — сесть на унитаз так, чтобы не намочить одежду, и надеть все потом в правильном порядке — сначала трусики, потом штаны.

К чему готовиться родителям:

👪 К тому, что поначалу придется уделять ребенку повышенное внимание дома. По возможности освободите для этого время. Самое лучшее для успешной адаптации к саду — это родительские любовь и внимание перед уходом и сразу после садика.

😭 Истерики после садика — это нормально! Не надо их обрывать и запрещать. Ребенку надо выпустить стресс. А маме с папой достаточно быть ласковыми и теплыми — да, именно ласкать и утешать ребенка во время истерики. Если не знаете, что ребенку сказать, просто обнимайте его молча. И терпения вам!

🌡 К сожалению, дети в первый год детского сада могут много болеть. Готовьтесь к этому морально. И заранее продумайте, кто будет сидеть с ребенком и как вы будете договариваться с работодателем.

💻 Хорошо бы почитать статьи об адаптации к саду, послушать вебинары. Это помогает.

Важно понимать, что у ребенка в первые месяцы пребывания в детском саду повышается уровень гормонов стресса, это влияет на иммунную систему, на общее состояние и поведение ребенка.

Это значит, что на родителей временно ложится дополнительная нагрузка контейнирования детских переживаний, лечения частых детских болезней и обеспечения благоприятных условий дома, даже в случае если малыш будет вести себя из рук вон плохо.

Важно, чтобы все члены семьи поддерживали ребенка и друг друга. Зачастую в период адаптации к саду не только дети, но и родители сталкиваются со сложными переживаниями — тревогой, чувством вины, беспокойством за благополучие ребенка. На этом этапе важно получать помощь. В том числе помощь специалиста-психолога может быть кстати, если родители чувствуют, что не справляются, что им не хватает знаний, опор, поддержки.

И не забудьте о себе!

🗣 Главное для мамы — заранее найти кого-то, с кем вы сможете делиться своими переживаниями после того, как ребенок не будет вас отпускать утром, после жесткого разговора с воспитательницей, после детских плачей и обид.

👀 Главное для папы — помнить, что ребенку нужна не только мамина любовь, но и ваша. И что все советы, которые даются в статьях по адаптации к садику мамам, относятся и к вам.