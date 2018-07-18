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Родители расплатились коровами за сожжёный сыном соседский дом
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Родители расплатились коровами за сожжёный сыном соседский дом 

v1.ru 50 минут назад
Фото: v1.ru
В Котовском районе Волгоградской области судебные приставы конфисковали домашний скот сельской семьи в качестве компенсации ущерба за сожжённый дом 14-летним ребёнком.
За возвращение бурёнок домой сельчанам нужно заплатить 500 тысяч рублей
Как рассказали V1.ru в пресс-службе управления ФСПП по Волгоградской области, за недетские шалости подростка пришлось рассчитываться его родителям.
— В семье работающих родителей 14-летний сын поджог дом соседей, — сообщили в ведомстве. — Никто из людей не пострадал, но сельчане остались без жилья. Дом полностью сгорел. Суд постановил, что нанесённый ущерб превысил более полумиллиона рублей.
По закону долги детей должны возвращать их родители.
— С заработной платы отца мальчика в качестве возмещения ущерба пострадавшим удерживалась часть заработной платы. С целью установления имущественного положения должников домой к семье наведались судебные приставы. — рассказали в пресс-службе УФСПП Волгоградской области. — На подворье родителей юного поджигателя сотрудники ведомства обнаружили четырёх коров. На месте был составлен акт описи, а крупный рогатый скот арестовали.
Бурёнок планируют продать с молотка через 10 дней. У их хозяев ещё есть шанс вернуть животных, полностью погасив задолженность по исполнительному листу.
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