Саратовская прокуратура проверяет участившиеся случаи падения детей из окон

Под контроль и проверку прокуратуры и полиции взяты два несчастных случая, происшедшие 12 июля. В первом из них в Октябрьском районе Саратова 9-летний ребенок упал из окна квартиры на первом этаже и получил перелом грудных позвонков. В Энгельсе 2-летний ребенок выпал из первого этажа и травмировал лобную кость.

Отдельно под надзор попадут родители и иные родственники, не доглядевшие за пострадавшими детьми.

Среди других недавних несчастных случаев можно назвать следующие. Это выпадение малыша со второго этажа на улице Шехурдина с травмой головы и живота. В Заводском районе малыш упал со второго этажа, но не получил серьезных повреждений. А также иные подобные эксцессы.