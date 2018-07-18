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Саратовская прокуратура проверяет участившиеся случаи падения детей из окон
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Саратовская прокуратура проверяет участившиеся случаи падения детей из окон 

САРАТОВ24 24 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
Под контроль и проверку прокуратуры и полиции взяты два несчастных случая, происшедшие 12 июля. В первом из них в Октябрьском районе Саратова 9-летний ребенок упал из окна квартиры на первом этаже и получил перелом грудных позвонков. В Энгельсе 2-летний ребенок выпал из первого этажа и травмировал лобную кость.
Отдельно под надзор попадут родители и иные родственники, не доглядевшие за пострадавшими детьми.
Среди других недавних несчастных случаев можно назвать следующие. Это выпадение малыша со второго этажа на улице Шехурдина с травмой головы и живота. В Заводском районе малыш упал со второго этажа, но не получил серьезных повреждений. А также иные подобные эксцессы.
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