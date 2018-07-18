Юлия Барановская делится видео и фото отдыха с детьми на круизном лайнере

Поклонники в восторге от того, как звезда заботиться о своей семье.

Известная телеведущая Юлия Барановская сейчас вместе с тремя детьми находится в круизе. Семья путешествует на огромном круизном лайнере, а Юлия с удовольствием показывает в соцсетях моменты счастья своего отпуска.

Наш дом на воде на ближайшую неделю🙈😍🚢⚓️,

— рассказала она в Instagram, показав корабль.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

16 Июл 2018 в 8:42 PDT Первой остановкой круиза стал город Нассау — столица Багамских Островов. Там семья вдоволь наплавалась в море и даже посетила экскурсию.

Вчера была наша первая остановка — Nassau Bahamas 😍 Мы взяли экскурсию в Голубую лагуну. Природа очень красивая, а какие дельфины, скаты и морские котики на словах не описать. Дети в полном восторге и я вместе с ними😍,

— поделилась эмоциями Юлия.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

17 Июл 2018 в 7:35 PDT А чуть позже Юлия показала, что даже когда приходится провести весь день в океане на корабле, ее семья не скучает.

Сегодня целый день в океане без остановок 🚢 Поэтому танцы 🤣🤣🤣😍😍

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

17 Июл 2018 в 8:02 PDT «Супер! Позитив 😎», «Счастливого круиза вам», «Как здорово просто подурачиться со своими детьми! Это лучшее общее для них!», «Для всех мам на заметку как нужно отдыхать с детьми», — комментируют подписчики.

Напомним, в течение девяти лет Юлия Барановская состояла в незарегистрированном фактическом браке с российским футболистом Андреем Аршавиным . У пары родились трое детей: Артем, Яна и Арсений. В 2013 году союз Юлии и Андрея распался. Теперь Аршавин воспитывает дочь от новой супруги Алисы Казьминой , которая родилась 31 января 2017 года, а также ее двоих детей. Футболист признается, что на детей от Юлии у него часто не хватает времени.

Фото: Instgaram / @baranovskayatv_