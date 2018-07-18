Двухлетний ребенок выпил жидкостью для розжига костра в Краснодарском крае

Краснодар. 18 июля — Новая Кубань. Ребенок был доставлен в больницу. У девочки диагностировали острое отравление, химические ожоги глотки и пищевода.

Все это стало следствием того, что несовершеннолетняя употребила жидкость для розжига костра. Произошло ЧП в Усть-Лабинском районе. Девочка находилась дома вместе со своей 28-летней матерью. В какой-то момент ребенок выбежал во двор. Потом женщина услышала крики. Когда она вышла на улицу, то увидела, что девочка держит в руках емкость с жидкостью. Мать вызвала скорую.