Ещё
Двухлетний ребенок выпил жидкостью для розжига костра в Краснодарском крае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Двухлетний ребенок выпил жидкостью для розжига костра в Краснодарском крае 

Новая Кубань 32 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 июля — Новая Кубань. Ребенок был доставлен в больницу. У девочки диагностировали острое отравление, химические ожоги глотки и пищевода.
Все это стало следствием того, что несовершеннолетняя употребила жидкость для розжига костра. Произошло ЧП в Усть-Лабинском районе. Девочка находилась дома вместе со своей 28-летней матерью. В какой-то момент ребенок выбежал во двор. Потом женщина услышала крики. Когда она вышла на улицу, то увидела, что девочка держит в руках емкость с жидкостью. Мать вызвала скорую.
Пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение. Как пишет «Телеканал 360», угроза жизни миновала.
Новая Кубань: последние новости
Криштиану Роналду опубликовал фотографию с новорожденной дочкой Adidas будет производить одежду из переработанного пластика В Краснодарском крае подростки напали на ветерана ВОВ
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера5
«Постарела!»: фанаты Сати Казановой разочарованы6
Почему мужчины изменяют домохозяйкам3
Квитко надела полностью прозрачные брюки43
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото89
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:51
Водонаева едко прошлась по нестабильному Тарасову
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение