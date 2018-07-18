Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе

Юлия Барановская временно оставила Первый канал. Телеведущая взяла отпуск и отправилась в путешествие с тремя детьми.

Юлия Барановская поделилась с многочисленными подписчиками свежими новостями из своей жизни. Телеведущая опубликовала на официальной страничке в Instagram несколько фотографий. По всей видимости, Барановская отправилась в продолжительный круиз. «Наш дом на воде на ближайшую неделю», — коротко сообщила Юлия, выложив снимок с запечатленным на нем огромным лайнером.

Отметим, что в путешествии телеведущую сопровождают трое детей. «Вчера была наша первая остановка — Nassau Bahamas 😍 Мы взяли экскурсию в Голубую лагуну. Природа очень красивая, а какие дельфины, скаты и морские котики на словах не описать. Дети в полном восторге и я вместе с ними (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — рассказала Барановская.

А когда лайнер следовал без остановок, Юлия развлекалась с детьми танцами. Забавное видео телеведущая также опубликовала в своем аккаунте. Многочисленные поклонники оценили публикации Барановской по достоинству. А еще фанаты дружно отметили скромность Юлии, которая, в отличие от многих знаменитых коллег, предпочитает не демонстрировать свое тело в купальнике. Вместо этого она выкладывает фото с детьми. Впрочем, особо наблюдательные подписчики все равно умудрились разглядеть фигуру Юлии в бикини.

"Красота в красоте", «Отличного отдыха! И я, Вам, немножножко завидую) а если быть честной, то МНОЖКО😆», «Вы такая молодец!», «Юлечка, браво! Шикарная мама замечательных деток)!», «Хочу быть ребенком Барановской🤗🙈)))», «Юля! тебе очень идет без косметики», «Красивые и счастливые! Всего Вам самого хорошего!» — рассыпались в комплиментах пользователи Сети.

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