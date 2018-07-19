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Молодые родители получат подарочный набор с самыми необходимыми вещами для малыша
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Молодые родители получат подарочный набор с самыми необходимыми вещами для малыша 

ТРК Губерния 31 минуту назад
Фото: СибДепо
Новорожденным сделают подарок. Родители получат от государства набор за рождение ребенка. Минпромторг составил предварительный перечень из 12 предметов. В списке наиболее необходимых — одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, распашонка, полотенце, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, а еще влажные салфетки и детская присыпка. Наборы должны быть преимущественно российского производства. Итоговый перечень товаров будет определен с учетом мнений педиатров, родителей, а также специалистов по безопасности.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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