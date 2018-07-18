Она была потрясена, когда ее пасынок сделал это перед всей школой и его настоящей матерью. Это шок!

Материнство застало меня врасплох. В один прекрасный момент я превратилась из стюардессы с десятилетним стажем в жену и мать четверых детей. И произошло это очень быстро.

Я вышла замуж за моего мужа в течении месяца, после встречи с ним. Я поехала навестить бабушку в больнице, и там познакомилась с ее хирургом, который вскоре стал моим супругом. Я узнала за год до встречи с ним, что я была не в состоянии иметь своих детей. Так что, узнав, что у него было двое сыновей, и они будут жить с нами, я была в шоке. Его сыновья девяти и десяти лет весьма ограниченно общались со своим отцом в течении последних восьми лет. Мой муж ушел от их матери, когда им были всего два и три года, поэтому мы все были буквально чужими людьми под одной крышей. По иронии судьбы, не успела я выйти замуж за моего мужа, как забеременела. На следующий день после того как его сыновья переехали к нам, родился наш сын. Так у меня появилось трое детей в течении двух дней! Спустя два года я родила нашего второго сына. Я помню времена, когда я себя чувствовала настолько разбитой, что единственное, что меня спасало, это повторение снова и снова, «в один прекрасный день они будут мне благодарны.»

Теперь я с улыбкой вспоминаю все эти года. Было много хлопот, много игр, постоянное пробуждение в три часа утра, чтобы попасть на тренировку по хоккею к пяти, банкеты, родительские собрания, и «короткие сроки» кулинарии. Я помню, как была свидетелем роста двух молодых людей переживающих подростковый возраст. Их отец часто был в отъезде, а биологическая мать полностью исчезла из их жизни, их двое единокровных братьев часто чувствовали раздражение к ним, и мне казалось, что я никогда не смогу удовлетворить их потребности. Но я знала, я чувствовала сердцем, что однажды они оглянутся и поймут, что я люблю их, как своих собственных и что я сделала для них все возможное.

Когда мой старший приемный сын окончил среднюю школу, их биологическая мать решила, наконец, навестить своих детей. Выпускная церемония проходила на улице, мой муж и его «бывшая» стояли и смотрели с гордостью, как «их» сын получил диплом. Другой мой пасынок остался возле них. Я отошла на незначительное расстояние с нашими двумя сыновьями. Там был странный момент в церемонии. Директор школы произнес речь, в которой говорил: «А теперь подарите розу человеку, который очень много значит для вас в вашей жизни». Мне показалось это странным, но каждый выпускник держали в руках одну красную розу. После получения диплома каждый студент подошел к своим мамам или папам и протянул им розу. Я никогда не забуду то чувство, которое испытала, держа розу в своих руках.