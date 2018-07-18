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Девочки‐сиделки пытали электрошокером годовалую малышку и снимали это на видео
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Девочки‐сиделки пытали электрошокером годовалую малышку и снимали это на видео 

360tv.ru 48 минут назад
Три девочки‐подростка из американского штата Арканзас, которые подрабатывали сиделками, опубликовали в Snapchat два мини‐видео, на которых показали, как мучают годовалого ребенка, Керриган, электрошокером. Об этом написал Daily Mail.
Полиция города Конуэйя, где все случилось, разбирается в обстоятельствах произошедшего. Стражи порядка побеседовали с матерью пострадавшей, Элиссой Уоткинс. Она была в шоке, когда друзья показали ей два ролика.
«Я не думала, что они сделают это. Как можно такое вытворять с годовалым, беспомощным ребенком, который даже не умеет говорить», — сказала она радиостанции КАTV.
Уоткинс и ее муж, Тренс Вудс, были в трауре после смерти его 18-летней дочери в результате катастрофы, когда получили известие об издевательствах над их дочкой.
Офицеры полиции арестовали трех подростков. Однако одна из матерей была против задержания дочери и сказала, что ее ребенок не нанесла травм младенцу, а только подтвердила факт издевательств.
Правоохранитель ответил женщине, что есть видеозапись, на которой видно и слышно, как ее чадо жестоко обращается с малышкой.
По информации телеканала Fox 16, Уоткинс хотела бы, чтобы горе-сиделки отправились в тюрьму. Тем не менее мать Карриган надеется, что с девушками, как минимум проведут воспитательную беседу.
27‐летний американец в порыве гнева избил свою любовницу…собственным сыном. Соседи с помощью камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в разгар скандала молодой папа размахивал ребенком, как бейсбольной битой, и бил женщину. Малыша госпитализировали с ссадинами, синяками и кровотечениями в больницу. Мужчину арестовали, но потом выпустили под залог.
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