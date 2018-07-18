Девочки‐сиделки пытали электрошокером годовалую малышку и снимали это на видео

Три девочки‐подростка из американского штата Арканзас, которые подрабатывали сиделками, опубликовали в Snapchat два мини‐видео, на которых показали, как мучают годовалого ребенка, Керриган, электрошокером. Об этом написал Daily Mail.

Полиция города Конуэйя, где все случилось, разбирается в обстоятельствах произошедшего. Стражи порядка побеседовали с матерью пострадавшей, Элиссой Уоткинс. Она была в шоке, когда друзья показали ей два ролика.

«Я не думала, что они сделают это. Как можно такое вытворять с годовалым, беспомощным ребенком, который даже не умеет говорить», — сказала она радиостанции КАTV.

Уоткинс и ее муж, Тренс Вудс, были в трауре после смерти его 18-летней дочери в результате катастрофы, когда получили известие об издевательствах над их дочкой.

Офицеры полиции арестовали трех подростков. Однако одна из матерей была против задержания дочери и сказала, что ее ребенок не нанесла травм младенцу, а только подтвердила факт издевательств.

Правоохранитель ответил женщине, что есть видеозапись, на которой видно и слышно, как ее чадо жестоко обращается с малышкой.

По информации телеканала Fox 16, Уоткинс хотела бы, чтобы горе-сиделки отправились в тюрьму. Тем не менее мать Карриган надеется, что с девушками, как минимум проведут воспитательную беседу.

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