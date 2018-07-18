Няня из Украины осталась на свободе после попытки убийства ребенка

В 2016 году в США едва не произошла трагедия. Уроженка Украины Наталия Кария работала няней. Один из клиентов привел к ней домой ребенка на несколько часов, а когда вернулся, то няня ему призналась, что сделала нечто ужасное. Она повесила малыша на колготках в подвале. К счастью, ребенок еще был жив.

Наталия попыталась скрыться с места преступления и спровоцировала два ДТП, а после попыталась покончить с собой. Как позже стало известно, женщина была в депрессии из-за постоянного домашнего насилия и издевательств со стороны мужа.

Суд принял решение приговорить Наталию к 10 месяцам условного заключения и принудительному лечению. Кроме того, ей запрещено видеться с тремя несовершеннолетними детьми — 2, 7 и 10-ти лет — без наблюдения органов опеки. А проживать она сможет только со своим совершеннолетним сыном. Бывшая няня очень раскаивается в случившемся и рада, что в итоге никто не пострадал.