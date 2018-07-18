Филипп Киркоров показал, как сын и дочь отдыхают без него в Греции

Ребята прекрасно проводят время на солнечном курорте.

Популярный артист Филипп Киркоров всегда старается уделять своим детям много времени. Певец даже часто берет сына Мартина и дочь Аллу-Викторию на гастроли, путешествуя с ними не только по России, но и по всему миру. Однако, когда его рабочий график становится слишком плотным, звездный отец предпочитает не возить везде детей за собой, а отправить их куда-нибудь с родными и близкими. Сейчас, например, Мартин и Алла-Виктория отдыхают в Греции, а Филипп с удовольствием делится моментами их отдыха в аккаунтах детей в Instagram.

Так, несколько часов назад Филипп разместил на страницах детей видео и фото приключений ребят на солнечном курорте. А хитрые поклонники тут же выяснили — ребята отдыхают в Греции.

Публикация от Martin Kirkorov (@martinkirkorov)

17 Июл 2018 в 6:22 PDT Поклонников восхитило, что дети прекрасно ладят друг с другом. «Какие они милые— и очень дружные!», «А я восторге от их отношения между друг другом, это сейчас тяжело воспитатель в детях», «Какие красивые детки, так приятно смотреть, как общаются между собой», — можно прочесть в комментариях.

Публикация от Алла-Виктория Киркорова (@allavictoriyakirkorova)

17 Июл 2018 в 6:29 PDT Фанаты также отметили, что дети Филиппа с возрастом все больше становятся похожи на папу и растут очень красивыми.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

24 Июн 2018 в 7:21 PDT Напомним, сын Мартин родился 29 июня 2012 года. Также у него есть старшая сестра Алла-Виктория, которая родилась 26 ноября 2011 года. Позднее Киркоров рассказал, что девочку назвали в честь его матери Виктории и его бывшей супруги Аллы Пугачевой . Имя матери детей певец не раскрывает. Зато звездный отец охотно делится с публикой фотографиями и роликами с участием своих малышей. Более того, он уже много раз выступал с дочкой и сыном с песней под названием «Зайка моя». Трек ребята знают наизусть и уже легко исполняют его на сцене.

Фото: Instagram@allavictoriyakirkorova