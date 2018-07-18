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Трагедия в Кольчугино: 11-ый ребенок за этот год выпал из окна
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Трагедия в Кольчугино: 11-ый ребенок за этот год выпал из окна 

ТВ-МИГ 29 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Страшная трагедия произошла вчера в городе Кольчугино. С четвертого этажа многоквартирного дома из окна выпал, разорвав москитную сетку, четырехлетний мальчик. От полученных травм малыш скончался на месте.
Как сообщает Следственный комитет по Владимирской области, мальчик воспитывался в благополучной семье, мама занималась уходом за 4-летним сыном и младшей дочерью, глава семейства работает в Москве.
Мать погибшего мальчика находится в состоянии сильного душевного волнения, пояснить следователям она практически ничего не смогла. Известно лишь, что женщина оставила в комнате двух маленьких детей одна, а сама отлучилась на кухню. Видимо, мальчик забрался на подоконник и слишком сильно надавил на москтиную сетку.
Отметим, что в тот же день в Меленках с высоты второго этажа выпала полуторогодовалая девочка, которая получила серьезные травмы и госпитализирована в больницу.
Всего же с начала этого года из окон выпало уже 11 детей, четверо из которых погибли. В Следкоме вновь и вновь напоминают родителям не оставлять детей одних без присмотра и позаботиться об установке на окнах специальных замков детской безопасности.
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