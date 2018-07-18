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В Кольчугино из окна выпал четырехлетний мальчик
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В Кольчугино из окна выпал четырехлетний мальчик 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В Кольчугино из окна многоэтажного дома выпал четырехлетний ребенок, сообщают в пресс-службе Следственного комитета.
В результате мальчик погиб. Трагедия произошла во вторник, 17 июля. Известно, что ребенок рос в благополучной семье. Его отец работает в Москве. Мама мальчика была дома и отшла буквально на несколько минут на кухню. В это время он залез на подоконник, задел москитную сетку и выпал.
Женщина не смогла дать показания. По данному факту правоохранители проводят проверку.
Еще одна трагедия произошла в этот день в Меленках. Из окна выпала полуторагодовалая девочка. Она смогла выжить. Сейчас ребенок находится в больнице.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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