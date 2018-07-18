7 умных гаджетов для умных детей

Пожалуй, каждая привычная с детства бытовая вещь сейчас есть в «умном» варианте. Умные часы и подушки, умные кастрюли и кофемолки, даже умные надувные матрасы для плавания! И нет, это не засилье гаджетов, а очень удобные и классные приспособления, которые действительно будут не лишними в любом доме.

А для малышей таких вещей еще больше! Мы отобрали для вас 7 самых необходимых, классных и, конечно, умных гаджетов, от которых придет в восторг ваш ребенок.

Умный кубик

Кто сказал, что смотреть мультфильмы вредно для здоровья? Вовсе нет, если подойти к этому делу правильно! Например, приобрести «МУЛЬТиКУБИК» — мини-проектор, полностью безопасный для ребенка. В нем нет синего спектра, который перегружает нервную систему и мешает детям расслабиться. Его можно направить на любую светлую поверхность, пусть дети смотрят мультфильмы в комфортном положении, а не скрючившись, как перед экраном смартфона или планшета. Кубик можно взять с собой куда угодно — размером он всего с апельсин, держит 5 часов зарядки и мультфильмы в него уже загружены. И мамы, которые приобрели этот гаджет, им очень довольны.

Зубная щетка

Чистить зубы — скукота! Дети это не любят и отвлекаются на все подряд, лишь бы услышать заветное «все, пойдем сказку на ночь читать». Но с «умной» щеткой это дело можно превратить в игру. Причем даже не в одну. Щетка подключается к смартфону и с помощью приложения дает ребенку задание — уничтожить всех спрятавшихся во рту монстров, сыграть «зубастую» симфонию или даже позаботиться о домашнем жирафе. Ребенок выполняет задания, используя щетку и свой собственный рот. И зубы целы, и дети счастливы.

Умная ручка

Идеальный девайс для школьников — умная ручка. Пишете ей на специальной бумаге, а все записанные данные попадают сразу в приложение на планшете. И можно не брать с собой кучу тетрадей, чтобы повторить тему, просто найдите ее в своем смартфоне. Правда, ручка довольно массивная, да и специальную бумагу придется докупать, зато такой способ записи конспектов очень эргономичен, все всегда под рукой.

Умные часы

Если вы боитесь, что ваш малыш потеряет или разобьет смартфон, то «умные» часы — это идеальный вариант постоянно быть на связи и не волноваться за дорогостоящую вещь. В разных моделях есть разные функции, но чаще всего это звонки, поиск ребенка по координатам, тревожная кнопка и фитнес-трекер. С некоторых часов можно совершать даже видеозвонки, а с некоторых — писать сообщение. На любой вкус, для любой ситуации.

Умные очки

Конечно, в этой подборке нельзя не упомянуть о VR-очках, которые сейчас только начинают набирать популярность. Это гаджет не только для игр (как думает большинство родителей), но и для обучения. Есть очень много образовательных программ, которые позволяют ребенку сделать что-то своими руками в виртуальной реальности. И, конечно, рассматривать со всех сторон все, что захочется: динозавров и автомобили, реконструкцию битвы или легендарное здание. Ну, а после — покататься на виртуальных вагонетках, куда без этого.

Умный маячок

Идеальная вещь для рассеянных детей (и их родителей). Разные фирмы предлагают метки разного цвета, формы и размера, но суть одна. Прицепляете метку на ту вещь, которая часто теряется (куртка, кошелек, телефон, сменка и т. д.), и когда ваш растеряша снова вернется без нее, просто нажимаете кнопку на телефоне. Смартфон найдет потерянную вещь и приведет вас к ней. А если телефон больше не улавливает радиосигнал, пользователь получает уведомление с координатами последнего «сеанса связи».

Умная игрушка

Чего тут только нет! Игрушки, которые помогают засыпать, игрушки, которые помогают учиться, игрушки, которые помогают выражать эмоции. А есть вот такие динозаврики CogniToys, настоящий хит продаж в Америке. Они готовы ответить на 1000 детских вопросов, причем ответ формулируют с учетом возраста малыша. Динозаврик смеется над детскими шутками, запоминает его привычки и вырабатывает индивидуальный подход к каждому ребенку. И обучает, конечно, но в игровой форме.

Умного вам окружения!

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