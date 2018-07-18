Отчим пришел к ней домой после того, как ее мама умерла. Но она была в шоке, когда он сделал это!

Когда мне было пять лет, мой биологический отец покончил жизнь самоубийством. Из-за этого меня долго преследовало чувство, как будто я сделала что-то неправильно; что если бы я вела себя лучше, возможно, он бы остался рядом. Моя мать вскоре снова вышла замуж, и этот человек был моим отцом, пока мне не исполнилось девятнадцать. Я называла его папой и носила его фамилию в школе. Но когда он и моя мама развелись, он просто ушел. И опять меня не покидало чувство, что это произошло из-за меня и, что это я не смогла удержать отца.

Мать снова вышла замуж. Боб был замечательным, добрым человеком. Мне уже было двадцать и я больше не жила с родителями, но я чувствовала большую любовь и привязанность к нему. Несколько лет спустя у моей матери диагностировали рак, и ей оставалось жить совсем немного. Незадолго после того, как она умерла, Боб пришел ко мне. Мы говорили о многих вещах, и тогда он сказал мне, что он хотел, чтобы я знала, что он всегда будет рад меня видеть, даже после того, как мамы не стало. Затем он спросил, может ли он удочерить меня. Я не могла поверить своим ушам. Слезы текли по моему лицу. Он хотел меня — меня! Этот человек не обязан был этого делать, но это шло от его сердца, и я согласилась. В ходе рассмотрения дела об удочерении судья сначала не мог понять смысл происходящего, но после того как мы все рассказали, он со слезами на глазах, подписал все документы и объявил нас отцом и дочерью. Мне было двадцать пять, но я была его маленькой девочкой.

Три коротких года спустя, Бобу тоже был поставлен диагноз рак, и ему оставалось не больше года. Сначала я была обижена и зла на Бога за то, что он опять отбирает у меня отца. Но в конце концов любовь и признание, которые я чувствовала к папе перевесили все, и я просто благодарила его за те годы, которые мы знали друг друга.

На День Отца я всегда задумываюсь о том, что я узнала об отцовстве. Я поняла, что это не зависит от биологии или даже воспитания ребенка. Отцовство идет от сердца. Подарок Боба от сердца, будет согревать мою душу вечность!