Генетики помогут родителям «отредактировать» внешность ребенка

Редактирование генома человека с целью повлиять на его будущие характеристики — в том числе, внешность — можно считать «морально допустимым». Об этом говорится в последнем докладе Нуффилдского совета по биоэтике (Великобритания). С главной оговоркой, что эти манипуляции не должны привести к росту социального неравенства.

Пока подобные вмешательства в Великобритании незаконны, но в скором будущем все может измениться, считают авторы доклада. К примеру, по желанию родителей из генов их будущего малыша можно было бы «стереть» наследственные заболевания или предрасположенность к раку.

— В дальнейшем развитие технологий может позволить родителям достигать более широкого круга целей, — считает профессор Карен Юнг, являющаяся членом Нуффилдского совета по биоэтике.

Британские СМИ уже окрестили эту технологию «Дизайнерскими детьми». Авторы доклада призвали правительство к созданию независимого органа, который занялся бы подготовкой общественных дебатов и юридическими аспектами редактирования генома человека.

Впрочем, в Великобритании уже разрешены некоторые эксперименты с геномом: в частности, зачатие ребенка от трех родителей с целью избежать наследственных заболеваний, передающихся по материнской линии.