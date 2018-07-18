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Генетики помогут родителям «отредактировать» внешность ребенка
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Генетики помогут родителям «отредактировать» внешность ребенка 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Редактирование генома человека с целью повлиять на его будущие характеристики — в том числе, внешность — можно считать «морально допустимым». Об этом говорится в последнем докладе Нуффилдского совета по биоэтике (Великобритания). С главной оговоркой, что эти манипуляции не должны привести к росту социального неравенства.
Пока подобные вмешательства в Великобритании незаконны, но в скором будущем все может измениться, считают авторы доклада. К примеру, по желанию родителей из генов их будущего малыша можно было бы «стереть» наследственные заболевания или предрасположенность к раку.
— В дальнейшем развитие технологий может позволить родителям достигать более широкого круга целей, — считает профессор Карен Юнг, являющаяся членом Нуффилдского совета по биоэтике.
Британские СМИ уже окрестили эту технологию «Дизайнерскими детьми». Авторы доклада призвали правительство к созданию независимого органа, который занялся бы подготовкой общественных дебатов и юридическими аспектами редактирования генома человека.
Впрочем, в Великобритании уже разрешены некоторые эксперименты с геномом: в частности, зачатие ребенка от трех родителей с целью избежать наследственных заболеваний, передающихся по материнской линии.
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