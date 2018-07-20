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Шестилетняя девочка выпала из окна третьего этажа в Иркутске
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Шестилетняя девочка выпала из окна третьего этажа в Иркутске 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Как корреспонденту «АиФ-Иркутск» рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, девочка облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса, ребенок потерял равновесие и выпал из окна. Сейчас девочка находится в больнице.
Подобный случай произошел 17 июля в еще одном доме по улице Волгоградского — трехлетний малыш также оперся на москитную сетку и выпал из окна. В обоих случаях родители были дома, но не уследили за своими детьми.
«Москитные сетки — это зло! Почему-то родители не обращают внимание на пугающую статистику. С начала года в Иркутской области из окон выпали 20 детей, из них восемь — в Иркутске. Такие случае происходят каждое лето», — отметили в пресс-службе ведомства.
По обоим случаем падения детей из окна следственный отдел по Ленинскому району Иркутска СУ СКР по Иркутской области проводит доследственные проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
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