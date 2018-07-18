Дети ждут. Встретить маму с папой можно не только в родильном доме

В базе данных федерального банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, находится 1 797 анкет одиноких ребят, волею судьбы оказавшихся без поддержки родных людей.

Заветная мечта каждого из них — как можно скорее обрести новых маму и папу, чтобы вместе с ними, рука об руку, найти ответ на вопрос: «Что такое семья?». С несколькими воспитанниками приморских казённых учреждений можно познакомиться на страницах «АиФ-Приморье».

Кирилл Ш., 11 лет (93td4-dc0)

Мальчик родился в ноябре 2006 года. Кирилл физически развит, активен. С удовольствием занимается раскрашиванием, ручным трудом, но лучше всего занимается при индивидуальной работе с воспитателем. Любит подвижные спортивные игры, но не соревновательного характера. По словам воспитателей, Кирюша любит выполнять индивидуальные поручения и всегда ждёт похвалы. Отдает предпочтение общению с детьми младшего возраста.

Возможные формы устройства: усыновление, опека, 2-ая группа здоровья. Причина отсутствия родительского попечения матери: решение суда о лишении родительских прав матери. Причина отсутствия родительского попечения отца: свидетельство о смерти отца. Есть братья или сестры.

Валерий С., 9 лет (93td4-6tc)

Мальчик родился в ноябре 2008 года. Кареглазый Валера очень эмоциональный, добрый, отзывчивый и доброжелательный ребёнок.

Возможные формы устройства: опека, 2-ая группа здоровья. Причина отсутствия родительского попечения матери: Постановление суда об избрании меры пресечения матери ребенка в качестве заключения под стражу. Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе «отец» свидетельства о рождении стоит прочерк. Братьев и сестер нет.

Алина М., 1 год и 7 месяцев (93td4-9uio)

Кареглазая малышка родилась в декабре 2016 года. Алина спокойная, с интересом познает мир, проявляет живой интерес ко всему окружающему.

Возможные формы устройства: опека, 3-ая группа здоровья. Причина отсутствия родительского попечения матери: акт об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учреждении. Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе «отец» свидетельства о рождении стоит прочерк. Есть братья или сестры.

Вадим У., 2 года (93td4-4kzk)

Мальчик родился в марте 2016 года. У малыша серые глаза и русые волосы. Характер тихий, спокойный. По словам воспитателей, Вадиму очень нужна мамина забота — в стенах дома малютки ребёнок совсем не проявляет активности и эмоций.

Возможные формы устройства: опека, 3-ая группа здоровья. Причина отсутствия родительского попечения матери: Акт об оставлении ребенка в родильном доме (отделении) или иной лечебно-профилактической организации. Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе «отец» свидетельства о рождении стоит прочерк. Есть братья или сестры.

Полина У., 13 лет (3td4-5t6o)

Девочка родилась в июле 2005 года. Полина с удовольствием занимается с детьми младшего возраста. Активно участвует во всех творческих и спортивных мероприятиях, посещает кружок вязания. Любит ходить в школу, домашние задания выполняет самостоятельно. В общении со взрослыми вежливая, приветливая, выполняет все просьбы и поручения.

Возможные формы устройства: усыновление, опека, 2-ая группа здоровья. Причина отсутствия родительского попечения матери: Решение суда о лишении родительских прав матери. Причина отсутствия родительского попечения отца: свидетельство о смерти отца. Братьев и сестер нет.

Матвей Ц., 5 лет (93td4-3pa8)

Мальчик родился в мае 2013 года.

Матюша подвижный, любознательный малыш. Любит внимание взрослых и слушать сказки. С удовольствием повторяет название предметов и цветов.

Артур Ц., 6 лет (93td4-3iyo)

Мальчик родился в ноябре 2011 года. Как и младший брат Матвей, Артур активный ребёнок, любит бегать, забавляться, играть со сверстниками. С интересом узнает что-то новое, прислушивается к взрослым.

Возможные формы устройства братьев: опека. У обоих мальчиков 2-ая группа здоровья. Причина отсутствия родительского попечения матери: Решение суда о лишении родительских прав матери. Причина отсутствия родительского попечения отца: решение суда об ограничении отца в родительских правах.

Нина М., 11 лет (93td4-3cow)

Девочка родилась в апреле 2007 года. Нина легко идет на контакт со взрослыми, любит внимание, охотно участвует в домашних делах, хорошая помощница по дому.

Возможные формы устройства: опека. У девочки 5-ая группа здоровья. Для успешной социальной адаптации ей необходима поддержка любящих родных. Причина отсутствия родительского попечения матери: Решение суда о лишении родительских прав матери. Причина отсутствия родительского попечения отца: Приговор суда о назначении отцу ребенка наказания в виде лишения свободы. Братьев и сестер нет.

Захар Ф., 10 лет (93td4-2h6o)

Мальчик родился в марте 2008 года. Захар активный, подвижный, физически развитый мальчик. Иногда в отношениях со сверстниками возникают конфликты т.к. ребёнок всегда стремится быть лидером. В школу ходит с желанием, но порой нарушает дисциплину. К выполнению домашнего задания подходит ответственно. В мероприятиях участвует активно. Быстро запоминает и выразительно читает стихи. Следит за внешним видом.

Возможные формы устройства: усыновление, опека, 2-ая группа здоровья. Причина отсутствия родительского попечения матери: Решение суда о лишении родительских прав матери. Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе «отец» свидетельства о рождении стоит прочерк. Есть братья или сестры.

Кира В., 4 года (93n1k-nd6o)

Девочка родилась в сентябре 2013 года.

Девочка общительная и любознательная. Любит петь, танцевать и примерять различные наряды. Любимый вид деятельности — «дочки-матери» и другие ролевые игры.

Артём В., 3 года (93n1k-nji8)

Мальчик родился в августе 2014 года. Тёма общительный, веселый и доброжелательный малыш. Любит петь песни и танцевать под ритмичную музыку. С удовольствием лепит из пластилина различные поделки.

Возможные формы устройства Киры и Артёма: опека. У детей 2-ая группа здоровья. Причина отсутствия родительского попечения матери: Акт об оставлении ребенка в организации. Причина отсутствия родительского попечения отца: Приговор суда о назначении отцу ребенка наказания в виде лишения свободы.

София М, 2 года (93n1k-kwow)

Девочка родилась в апреле 2016 года.

Соня спокойная, улыбчивая малышка. Тянется ко взрослым, любит внимание.

Возможные формы устройства: опека, 3-ая группа здоровья. Причина отсутствия родительского попечения матери: решение суда об ограничении матери в родительских правах. Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе «отец» свидетельства о рождении стоит прочерк. Братьев и сестер нет.

Сергей К., 14 лет (93n1k-ajwg)

Мальчик родился в феврале 2004 года. Сережа спокойный, неконфликтный, достаточно общительный ребёнок. Умеет быстро находить общий язык со сверстниками и взрослыми.

Возможные формы устройства: опека, 1-ая группа здоровья. Причина отсутствия родительского попечения матери: Приговор суда о назначении матери ребенка наказания в виде лишения свободы. Причина отсутствия родительского попечения отца: свидетельство о смерти отца. Есть братья или сестры.

Валерия Н., 8 лет (93n1k-8z0g)

Девочка родилась в апреле 2010 года. Лера приятная и милая в общении. По словам воспитателей, она застенчивая и добрая девочка с дружелюбным характером.

Возможные формы устройства: усыновление, опека, 3-ая группа здоровья. Причина отсутствия родительского попечения матери: свидетельство о смерти матери. Причина отсутствия родительского попечения отца: решение суда о лишении родительских прав отца. Есть братья или сестры.

Тимур-Турал П., 2 года (93n1k-8z9c)

Мальчик родился в феврале 2016 года. Тимур активный, любознательный, общительный ребёнок. Легко идёт на контакт, любит общение.

Возможные формы устройства: усыновление, опека, 2-ая группа здоровья. Причина отсутствия родительского попечения матери: свидетельство о смерти матери. Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе «отец» свидетельства о рождении стоит прочерк. Братьев и сестер нет.

Материал подготовлен в рамках проекта «АиФ-Приморья» «Ребёнку нужна семья!»

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