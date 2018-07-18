«Приляг и все пройдет»: мама из России — о беременности, родах и уходе за детьми в Испании

Всем известно, что Испания — страна паэльи и корриды. Но знаем ли мы что-нибудь об отношении испанцев к теме беременности и родов, о том, с чем сталкивается женщина, которая решила рожать в местной клинике? Ответами на эти вопросы с нами поделилась русская мама, которая получила такой опыт.

В редакцию «Летидора» пришло письмо от Марии Береновой — врача и мамы двоих детей. Мария живет в солнечной Испании два года. За это время она успела узнать многое о местных особенностях, в частности о медицине. Мария решила рассказать читателям сайта, чем испанский подход к беременности и родам отличается от российского и почему всем будущим мамам нужно «быть немного испанцами».

Я живу в Испании два года, здесь родилась моя дочь. За это время я не раз сталкивалась с вещами, которые русскому человеку могут показаться странными или необычными. Одна из них — то, как здесь относятся к теме беременности, родов и всему, что связано с уходом за малышом.

Для меня это было особенно любопытно, так как я по профессии врач.

Об оптимизме испанских врачей

Медицина в Испании находится на высоком мировом уровне. Но менталитет накладывает свой отпечаток. Любимая фраза испанского врача — no pasa nada («ничего страшного»). Никто не станет лишний раз назначать анализы или направлять на обследования. Так что будьте готовы к тому, что за всю беременность вас могут ни разу не посмотреть на кресле, никто не будет назначать витамины горстями.

Однажды, наученная первой беременностью в России, я спросила, какие витамины мне нужно пить.

На что моя акушерка сделала страшные глаза и воскликнула:

«Ты что! Много витаминов — вредно! Питайся нормально, и этого достаточно!»

Может быть, кому-то покажется такое отношение попустительским, но я советую расслабиться и получать удовольствие. Никто не будет нагнетать, писать диагнозы, искать проблемы. Вас будут хвалить и говорить, как все хорошо.

И, поверьте мне, так оно и будет!

О русском и испанском подходах к ведению беременности

У меня на 28-й неделе начал расходиться лобковый симфиз. Это такой хрящ, который соединяет тазовые кости спереди в районе лобка. Каждый шаг сопровождался болью, я просто не могла поднять ноги от земли. Даже по квартире я передвигалась, только держась за стену, а ведь у меня уже был старший ребенок, о котором тоже надо было заботиться, а никаких родственников и помощников у нас в Испании не было.

Я в панике написала письмо своим бывшим коллегам в Россию и описала свое состояние, а также послала мейл своей акушерке в Испании. Из России мне ответили, что все плохо:

до родов я ходить нормально уже не буду, роды возможны только оперативным путем, а после них я еще около месяца буду лежать.

Испанская акушерка написала мне примерно следующее: «Не переживай, полежи, отдохни, не перегружайся, я уверена, что через несколько дней у тебя это пройдет».

Тогда я взвыла! С чего оно пройдет, если я все еще беременна? Надоели они тут все со своим no pasa nada!

Но ничего другого не оставалось, ходить я все равно не могла, пришлось лежать. И что вы думаете? Через три дня я смогла поднимать ноги, через неделю начала вновь выходить одна на улицу.

Так я доходила до родов, родила сама без каких-либо проблем и через 24 часа пришла пешком домой из роддома. А через неделю бегала с коляской как ни в чем не бывало.

О родах и атмосфере в родильном отделении

Роды прекрасно обезболивают, вы вообще ничего не почувствуете. В родовой с вами может быть муж или тот, кого вы сами выберете. После родов вас могут навещать все члены семьи и друзья. Муж может ночевать с вами.

О проблемах здесь сообщают очень деликатно. Моя соседка по палате родила маловесного ребенка, ее не хотели выписывать в срок. Педиатр сказала ей об этом приблизительно так:

«Твой малыш немножко маленький, но он очень красивый!»

Детьми здесь принято восхищаться, посетители, которые заглянут в вашу палату, обязательно попросят подержать и погладить вашего малыша. И если вы им скажете, чтобы они вымыли руки, прежде чем возьмут ребенка, это может вызвать искреннее удивление и непонимание: зачем, ведь они же у них и так чистые?!

О гигиене в больнице

Вообще в плане эпидемиологии и гигиены в медицинских учреждениях подход в Испании сильно отличается от подхода в России. Вам известно, что попасть в российский роддом сложнее, чем партизанам пройти в лагерь врага.

В Испании из родового блока вас везут на каталке вместе с ребенком через общий коридор, в котором люди ожидают очереди на прием к окулисту и другим врачам.

Мам из постсоветского пространства это часто повергает в шок. Но как врач я могу вам сказать, что таким образом испанцы в достаточной степени снижают риск вечной проблемы российских больниц: внутрибольничной инфекции.

Вы знаете, что в больницах постоянно используют дезинфицирующие средства, чтобы убить микробов. Не все микробы погибают, часть из них становится устойчивой к любым средствам. Это именно микробы больниц, «натренированные» постоянной борьбой с ними. Бороться с инфекциями, вызванными этими микробами, гораздо сложнее, чем с теми, которые вызваны их внебольничными собратьями.

Но так как в Испании нет сурового разделения на «вне» и «внутри больницы», эта проблема не стоит так остро.

Об отношении к грудному вскармливанию

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком в Испании — это 16 недель для мамы и 4 недели для папы. Поэтому логично, что здесь мало кто кормит грудью длительно.

Сейчас, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения , в Испании также стараются популяризировать грудное вскармливание.

Но вариант как в России — под страхом смерти не давать ребенку сосок, бутылочек, пустышек до тех пор, пока не установится грудное вскармливание — с испанцами не работает.

Они же испанцы, у них же все no pasa nada!

Об отсутствии тяги к перфекционизму

Мамы здесь гораздо меньше озабочены идеей стать идеальными, они просто любят своих детей. Здесь нет этой тенденции, которая царит в России — совместный сон, кормление по требованию, грудное вскармливание до двух лет.

Мамы делают так, как удобно им. И окружающие не осуждают их.

О детском питании

Испания — страна апельсинов, и апельсины входят в состав первого прикорма испанских детей. Поэтому не удивляйтесь, когда педиатр в 4-6 месяцев ребенка выдаст вам такие рекомендации: «Взять половину яблока, половину банана, половину груши, смешать в блендере, залить апельсиновым соком. Вместо апельсинового можно взять сок мандарина».

Испанцы предпочитают давать детям фруктовые пюре, состоящие из нескольких компонентов. И самое интересное, что у них действительно нет никакой аллергии! Так что если в жилах вашего ребенка течет испанская кровь, можете смело следовать совету местного педиатра.

А вот детские творожки и кефиры здесь просто отсутствуют.

О курении в присутствии детей

На улице в Испании можно увидеть такую картинку: почтенная сеньора, очень элегантно одетая, сидит в кафе со своим внуком двух-трех лет, смотрит на него с нескрываемым обожанием и окуривает его табачным дымом. И да, это может быть ваша свекровь!

На просьбу не курить при ребенке она ответит, что при своих курила — и ничего, здоровые выросли. А если будете настаивать, она посчитает это выпадом русской жены в ее сторону.

Об отношении испанцев к малышам

И теперь, когда вы будете гулять со своим ребенком, все соседи станут приветствовать вашего малыша и восхищаться им. Ну, и конечно, тискать, трогать и даже целовать.

Если вы планируете остаться в Испании надолго, забудьте о том, что у них у всех немытые руки.

Они их моют каждый раз, когда принимают душ. Ну или перед тем, как готовить пищу. Не вымерли же они до сих пор, а живут и процветают и даже колонизировали в свое время другой материк!

В заключение

Конечно, в каждой стране есть свои особенности. Если вы живете в Испании, то проще принять ее такой, какая она есть, со всем тем, что нам кажется смешным или странным, как и со всем тем, чего нам не хватает в России.

Иногда улыбка и ободрение медперсонала гораздо важнее, чем идеальная стерильность и каменное лицо.

Российский менталитет предполагает постоянную готовность к худшему, и это не так плохо, это выработано веками жизни в наших условиях. Но давайте иногда будем немножко испанцами! No pasa nada!

Фото: Shutterstock.com