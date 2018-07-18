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Внимание, родители: слаймы могут быть небезопасны для детей
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Внимание, родители: слаймы могут быть небезопасны для детей 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Лизуны нового поколения, игрушки-антистресс, способ занять даже непоседу — все это слаймы, которые пришли на смену кинетическому песку и пластилину из шариков. Считаете, что это отличный подарок ребенку? А вот ученые в этом не совсем уверены.
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