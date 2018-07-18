Внимание, родители: слаймы могут быть небезопасны для детей

Лизуны нового поколения, игрушки-антистресс, способ занять даже непоседу — все это слаймы, которые пришли на смену кинетическому песку и пластилину из шариков. Считаете, что это отличный подарок ребенку? А вот ученые в этом не совсем уверены.