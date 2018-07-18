Однажды вечером маленький мальчик подошел к маме на кухне, когда она готовила ужин, и протянул ей кусок бумаги, на котором он что-то написал. После того, как его мама вытерла руки о фартук, она прочитала записку, и вот что там было написано:
За уборку двора — $7.00.
За уборку в моей комнате — $1.00.
За поход в магазин — 50 центов.
Посидеть с моим братом, пока ты ходишь по магазинам — 25 центов.
Вынести мусор — $1.00.
За хорошие оценки в школе — $5.00.
Общая сумма $14.75.
Мама взглянула на своего сына, и воспоминания всего его детства промелькнули у нее в голове. Она взяла ручку, перевернула бумагу и вот что она написала:
За девять месяцев, пока ты рос во мне — бесплатно!
За все ночи, когда я не спала, а убаюкивала, лечила и выхаживала тебя, и молилась за тебя — бесплатно!
За все трудные времена, и все слезы, которые я пролила за тебя за эти годы — бесплатно!
За все игрушки, еду, одежду, и даже вытирание твоего сопливого носа — бесплатно, сынок!
И добавь к этому стоимость моей любви — БЕСПЛАТНО!
Когда мальчик закончил читать то, что его мать написала, у него катились слезы по щекам, и он посмотрел прямо на мать и сказал:
«Мама, я люблю тебя».
И тогда он взял ручку и большими буквами написал:
«ОПЛАЧЕНО ПОЛНОСТЬЮ».