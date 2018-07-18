Мама не ожидала от своего сына, что он предоставит ей этот чек. Но ее ответ — это идеально!

Однажды вечером маленький мальчик подошел к маме на кухне, когда она готовила ужин, и протянул ей кусок бумаги, на котором он что-то написал. После того, как его мама вытерла руки о фартук, она прочитала записку, и вот что там было написано:

За уборку двора — $7.00.

За уборку в моей комнате — $1.00.

За поход в магазин — 50 центов.

Посидеть с моим братом, пока ты ходишь по магазинам — 25 центов.

Вынести мусор — $1.00.

За хорошие оценки в школе — $5.00.

Общая сумма $14.75.

Мама взглянула на своего сына, и воспоминания всего его детства промелькнули у нее в голове. Она взяла ручку, перевернула бумагу и вот что она написала:

За девять месяцев, пока ты рос во мне — бесплатно!

За все ночи, когда я не спала, а убаюкивала, лечила и выхаживала тебя, и молилась за тебя — бесплатно!

За все трудные времена, и все слезы, которые я пролила за тебя за эти годы — бесплатно!

За все игрушки, еду, одежду, и даже вытирание твоего сопливого носа — бесплатно, сынок!

И добавь к этому стоимость моей любви — БЕСПЛАТНО!

Когда мальчик закончил читать то, что его мать написала, у него катились слезы по щекам, и он посмотрел прямо на мать и сказал:

«Мама, я люблю тебя».

И тогда он взял ручку и большими буквами написал:

«ОПЛАЧЕНО ПОЛНОСТЬЮ».