Ещё
В Кирово-Чепецке избили мальчика-инвалида
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кирово-Чепецке избили мальчика-инвалида 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
На ребенка, имеющего инвалидность по зрению и ряд других заболеваний напала группа подростков. Об этом сообщается в паблике «Подслушано Кирово-Чепецк».
В процессе избиения они наносили удары по всему телу. В один из моментов мальчик упал и сильно ударился о железную качель. Последствием удара стало сотрясение головного мозга.
В данный момент пострадавший находится в Центральной районной больнице Кирово-Чепецка. А на мать ребенка написано заявление в полицию за то, что она дала одному из обидчиков сына пощечину.
Родители пострадавшего также написали заявление в полицию по факту избиения своего ребенка.
Фото — sm-news.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
Верхнекамский районный суд оставил детей родителям, состоящим на учете у врача-нарколога Следком начал проверку по факту падения 9-летней девочки из окна квартиры в Кирове В Кирове ребенок выпал из окна: девочку госпитализировали
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы лучшие марки томатного сока7
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории2
Звезда «Девяти с половиной недель» резко постарела
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт14
Девушка-рестлер в «голом» платье стала звездой7
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
12:51
Продукты, которые помешают сну
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение