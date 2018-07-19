В Кирово-Чепецке избили мальчика-инвалида

На ребенка, имеющего инвалидность по зрению и ряд других заболеваний напала группа подростков. Об этом сообщается в паблике «Подслушано Кирово-Чепецк».

В процессе избиения они наносили удары по всему телу. В один из моментов мальчик упал и сильно ударился о железную качель. Последствием удара стало сотрясение головного мозга.

В данный момент пострадавший находится в Центральной районной больнице Кирово-Чепецка. А на мать ребенка написано заявление в полицию за то, что она дала одному из обидчиков сына пощечину.

Родители пострадавшего также написали заявление в полицию по факту избиения своего ребенка.

Фото — sm-news.ru